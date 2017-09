Os efeitos do desastre natural de 23 de Agosto fizeram-se sentir também no sector turístico. Durante o mês de Agosto, o número de visitantes que Macau recebeu diminuiu 0,6 por cento em termos anuais e 1,8 por cento na contabilidade mensal. A razão apontado pelos Serviços de Estatística e Censos para a diminuição foi a passagem do tufão Hato pela região.

Durante o mês de Agosto Macau recebeu um total de 2.866.400 visitantes, deste número 1.318.619 foram excursionistas, enquanto o número de turistas foi 1.547.781. O número de pessoas que chegaram através de excursões sofreu uma diminuição de 6,2 por cento em comparação com igual período homólogo do ano anterior, enquanto que o número de turistas aumentou 4,8 por cento.

O período médio de permanência em Macau aumentou ligeiramente para 1,3 dias por turista, o que representa uma subida de 0,1 dias em relação ao ano transacto.

Do total de visitantes, a larga maioria foi oriunda do Interior da China, chegando ao total de 2.016.846, o que representou um crescimento de 1,9 por cento em relação a Agosto do ano passado. Os turistas originários de Hong Kong foram 529.676, uma proveniência que sofreu um decréscimo de 10,5 por cento, enquanto que de Taiwan chegaram 92.580 visitantes, ou seja, menos 1,9 por cento.

O número de turistas oriundos dos Estados Unidos da América, Canadá, Austrália e Reino Unido continuaram a diminuir. Em contrapartida, os visitantes que chegaram da da Coreia do Sul aumentaram neste mês de Agosto 30,8 por cento.

Neste aspecto importa salientar que a 25 de Agosto os Serviços de Turismo de Macau suspenderam as viagens turísticas à cidade até ao passado dia 2 de Setembro, uma medida que afectou o número de visitantes.