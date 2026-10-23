Governo afirma que não retirou filme “Digger” e cinema culpa distribuidora

O Governo de Macau garantiu à Lusa que não teve qualquer papel na retirada do novo filme do actor norte-americano Tom Cruise e a empresa dona dos cinemas onde “Digger” iria estrear culpou a distribuidora. A película do realizador mexicano Alejandro González Iñárritu estreou-se a nível mundial em 1 de Outubro, mas foi retirada à última hora dos cinemas das regiões chinesas de Macau e Hong Kong.

O Instituto Cultural (IC) de Macau, que detém a competência de aprovar e classificar todos os filmes exibidos ao público no território, negou qualquer intervenção no caso de “Digger”. Numa resposta escrita a questões da Lusa, o IC sublinhou que a Comissão de Classificação dos Espectáculos “não chegou a proceder à apreciação do pedido de classificação etária” deste filme.

“Digger” iria ser exibido nos cinemas do Galaxy Macau, mas não chegou a estrear e todas as referências à longa-metragem foram retiradas do portal do empreendimento na Internet. Mas a empresa Galaxy Entertainment, proprietária do Galaxy Macau, também rejeitou qualquer responsabilidade na retirada do filme do estúdio Warner Bros e apontou o dedo à distribuidora.

“Todos os procedimentos relacionados com o lançamento de filmes são definidos pelas distribuidoras, e não pela Galaxy Cinemas, que funciona como local de exibição”, sublinhou a empresa.

“Dúvidas específicas sobre a exibição de determinados filmes devem ser encaminhadas para as respectivas distribuidoras”, acrescentou a concessionária, numa resposta escrita a questões da Lusa.

Silêncio dos inocentes

Desde 2021 que a Universal Pictures é a distribuidora, nas duas regiões, dos filmes da Warner Bros, após este estúdio ter encerrado as operações em Hong Kong. A Lusa pediu esclarecimentos à subsidiária da Universal Pictures em Hong Kong e à empresa-mãe, nos Estados Unidos, mas não obteve qualquer resposta.

De acordo com a imprensa de Hong Kong, “Digger”, que deveria estrear-se em 01 de Outubro, Dia Nacional da China, foi retirado à última hora dos cinemas locais devido a “diálogo sensível”. A película inclui uma cena em que é sugerido um ataque nuclear contra o país e outra em que uma personagem descreve a população chinesa como “amarela” e um “cancro”.