A República Francesa em chamas

“The most dangerous moment for a bad government is when it begins to reform.”

Alexis de Tocqueville, The Old Regime and the Revolution (1856)

Existe um momento recorrente na história das nações em que os governantes deixam de escutar os ruídos da realidade e passam a ouvir apenas os ecos confortáveis dos seus próprios discursos. A França de Outubro de 2026 parece ter chegado precisamente a esse ponto. Durante anos, relatórios oficiais, sindicatos, professores, investigadores e até organismos internacionais foram alertando para os problemas estruturais do sistema educativo francês.

As salas degradavam-se, os professores desapareciam das escolas mais difíceis, as desigualdades aumentavam e os jovens acumulavam uma sensação crescente de abandono. Como frequentemente sucede nas democracias modernas, essas advertências foram recebidas com conferências de imprensa, grupos de trabalho, promessas calendarizadas e fotografias cuidadosamente encenadas. Tudo parecia resolvido no papel. Fora dele, porém, a realidade preparava-se para cobrar a factura.

Os protestos estudantis que começaram em Setembro e se intensificaram em Outubro não surgiram do nada. Foram o resultado previsível de um processo longo de erosão institucional. Quando milhares de estudantes denunciam escolas sobrelotadas, falta de docentes, edifícios degradados e dificuldades de acesso ao ensino superior, não estão a inventar problemas.

Estão a descrever o quotidiano. As manifestações rapidamente ultrapassaram a esfera educativa e transformaram-se num movimento mais vasto, incorporando sindicatos, trabalhadores, grupos ligados aos antigos coletes amarelos e cidadãos exasperados pelo aumento do custo de vida. Centenas de milhares de pessoas participaram nas mobilizações nacionais, demonstrando que o problema já não era apenas escolar, mas social e político.

O mais fascinante, e simultaneamente tragicómico, é observar a surpresa das elites perante os acontecimentos. Há décadas que se repete o mantra segundo o qual a educação é uma prioridade nacional. Contudo, quando os estudantes saem às ruas precisamente para protestar contra o estado da educação, muitos responsáveis parecem genuinamente espantados.

A situação recorda a observação de Alexis de Tocqueville em “L’Ancien Régime et la Révolution” ao afirmar que “o momento mais perigoso para um mau governo é geralmente aquele em que começa a reformar-se”. A frase mantém uma actualidade desconfortável. Quanto mais se prometem reformas sem resultados tangíveis, maior se torna a frustração de quem continua à espera delas.

Naturalmente, as explicações para a crise dividem-se segundo as linhas habituais da batalha ideológica. Para a esquerda e grande parte dos sindicatos, a questão central reside no subfinanciamento dos serviços públicos, nas desigualdades socioeconómicas e no enfraquecimento do papel social do Estado.

Para os sectores conservadores, o problema é mais profundo e está ligado à integração falhada de determinadas comunidades, à fragmentação cultural e à perda de autoridade institucional. O curioso é que ambas as narrativas possuem elementos de verdade, embora os seus defensores frequentemente se comportem como adeptos de equipas rivais que preferem negar a existência do campo adversário.

A sociologia contemporânea oferece instrumentos mais úteis do que os slogans. Pierre Bourdieu, em “La Reproduction”, demonstrou como os sistemas educativos tendem a reproduzir desigualdades preexistentes, mesmo quando proclamam objectivos igualitários. Décadas depois, a sua análise continua desconfortavelmente pertinente.

Quando um jovem cresce num bairro periférico marcado pelo desemprego, pela segregação espacial e por recursos educativos insuficientes, a igualdade formal de oportunidades torna-se muitas vezes uma ficção estatística. O diploma continua a ser apresentado como passaporte para a mobilidade social, mas muitos começam a suspeitar que lhes venderam um bilhete sem destino.

Contudo, seria intelectualmente desonesto reduzir os acontecimentos exclusivamente aos factores económicos e educativos. A realidade é mais complexa. Os episódios de violência urbana, os ataques a edifícios públicos, os incêndios e os confrontos com a polícia colocam questões adicionais que nenhuma análise séria pode ignorar.

As autoridades registaram centenas de detenções e numerosos incidentes violentos durante as manifestações. A existência de reivindicações legítimas não transforma automaticamente todos os comportamentos associados ao movimento em actos legítimos. Uma escola degradada merece ser reparada; incendiá-la dificilmente constitui uma política educativa inovadora.

É precisamente aqui que emerge outra fragilidade francesa que é a dificuldade crónica em discutir integração social sem cair imediatamente em caricaturas ideológicas. Durante anos, certos sectores recusaram abordar os problemas existentes nas periferias urbanas por receio de favorecer discursos radicais.

Outros exploraram esses mesmos problemas para alimentar narrativas simplistas e eleitoralmente convenientes. O resultado foi previsível. Em vez de resolver questões concretas, criou-se um mercado permanente de indignação onde cada campo político vende soluções para os problemas provocados pela incapacidade colectiva de enfrentar a realidade.

Samuel Huntington observava em “Who Are We?” que a coesão de uma sociedade depende não apenas da prosperidade económica, mas também da existência de referências culturais partilhadas. Embora o contexto americano analisado pelo autor seja diferente, o princípio mantém relevância.

Nenhuma república consegue sobreviver indefinidamente se grupos cada vez maiores deixarem de se reconhecer nas instituições comuns. Quando a escola, que deveria funcionar como espaço de integração cívica, passa a simbolizar abandono, o problema deixa de ser educativo e transforma-se em civilizacional.

A resposta governamental tem seguido uma estratégia dupla de promessas de investimento e demonstrações de firmeza policial. É a receita clássica dos manuais ministeriais. Distribuem-se anúncios de reforço de recursos enquanto se mobilizam forças de segurança para conter os distúrbios. O problema é que esta fórmula funciona apenas quando existe confiança nas instituições. Quando essa confiança desaparece, cada intervenção policial é vista como repressão por uns e cada concessão governamental é vista como fraqueza por outros.

Hannah Arendt, em “On Violence”, alertava para uma distinção frequentemente esquecida de que poder e violência não são a mesma coisa. Pelo contrário, a violência tende a surgir quando o poder legítimo se enfraquece. A observação ajuda a compreender o actual cenário francês. O crescimento simultâneo da violência nas ruas e do recurso crescente à força estatal sugere precisamente uma deterioração dos mecanismos normais de autoridade. Quando cidadãos e instituições deixam de acreditar que os conflitos podem ser resolvidos através dos canais habituais, a confrontação torna-se cada vez mais provável.

Existe ainda uma dimensão geracional frequentemente ignorada. Os jovens que hoje protestam nasceram numa época marcada por crises sucessivas. Cresceram entre instabilidade económica, pandemia, inflação, insegurança habitacional e incerteza profissional. Ouviram repetidamente que viveriam melhor do que os seus pais.

Muitos observam agora uma realidade diferente. Não é surpreendente que desenvolvam uma profunda desconfiança perante discursos oficiais excessivamente optimistas. Como escreveu Zygmunt Bauman em “Liquid Times”, a modernidade contemporânea caracteriza-se precisamente pela fragilidade das certezas que outrora organizavam a vida social.

O mais irónico é que a França continua a apresentar-se ao mundo como uma referência intelectual, política e cultural. E continua a sê-lo em muitos aspectos. Contudo, nenhuma tradição histórica, por mais gloriosa que seja, substitui uma sala de aula funcional. Nenhum discurso republicano, por mais eloquente que pareça, consegue compensar décadas de problemas acumulados. Nenhuma cerimónia oficial apaga a percepção crescente de distância entre governantes e governados.

Talvez a maior lição destes acontecimentos resida na constatação de que as sociedades raramente entram em crise por falta de avisos. Normalmente entram em crise precisamente porque ignoram avisos durante demasiado tempo. A França de 2026 não enfrenta apenas uma revolta estudantil, nem uma crise de custo de vida, nem apenas um debate sobre integração. Enfrenta o encontro explosivo entre todos esses factores. O protesto tornou-se o espelho de uma sociedade que durante anos insistiu em separar problemas que, na realidade, estavam profundamente interligados.

A verdadeira questão já não é saber quem tem razão no debate ideológico. A pergunta mais relevante é outra de quanto tempo consegue uma democracia adiar a resolução dos seus problemas antes que a frustração colectiva deixe de acreditar nas soluções democráticas? A resposta determinará não apenas o futuro político da França, mas também o destino de muitas outras sociedades europeias confrontadas com desafios semelhantes.

Porque, no fim, as chamas que iluminam as ruas não surgem repentinamente. Geralmente começam muito antes, invisíveis, alimentadas pela lenta combustão da negligência, da arrogância e da confortável ilusão de que os problemas desaparecem quando deixamos de olhar para eles.

É legítimo afirmar que, para além da crise educativa e socioeconómica, o debate em torno dos acontecimentos em França inclui também questões relacionadas com migração, integração e radicalização. No entanto, uma análise séria exige distinguir factos, percepções políticas e interpretações ideológicas.

Os episódios de violência urbana, ataques a edifícios públicos, incêndios, confrontos com a polícia e milhares de detenções levaram vários sectores políticos a defender que a crise revela problemas mais profundos de integração social em determinados bairros periféricos franceses.

Do ponto de vista sociológico, autores como Gilles Kepel, em “Banlieue de la République” (2012), e Hugues Lagrange, em “Le Déni des Cultures“(2010), argumentam que algumas periferias urbanas francesas sofreram processos cumulativos de segregação residencial, fracasso escolar, desemprego juvenil e enfraquecimento dos mecanismos tradicionais de integração republicana. Estes autores defendem que a exclusão económica e a fragmentação cultural podem favorecer fenómenos de radicalização e rejeição das instituições do Estado.

Por outro lado, investigadores como Patrick Weil, em “La France et ses Étrangers”, sustentam que a causa principal não deve ser procurada na imigração em si, mas nas falhas das políticas públicas de integração, educação, habitação e mobilidade social. Nesta perspectiva, o problema não seria a origem das populações, mas a incapacidade do modelo republicano em garantir igualdade efectiva de oportunidades.

A realidade francesa parece situar-se entre estes dois polos. Seria simplista afirmar que a crise resulta exclusivamente da educação ou/e da imigração, tal como seria igualmente simplista negar que existem dificuldades significativas de integração em alguns territórios urbanos. Quando bairros inteiros apresentam taxas elevadas de desemprego juvenil, insucesso escolar, criminalidade e desconfiança perante as autoridades, surge inevitavelmente um terreno fértil para tensões sociais, independentemente da origem étnica ou religiosa dos seus habitantes.

A ironia da situação reside no facto de a França ter proclamado durante décadas o sucesso universal do seu modelo republicano de integração, enquanto muitos subúrbios acumulavam sinais visíveis de fractura social. Como observava Alexis de Tocqueville, uma sociedade torna-se vulnerável quando os seus dirigentes confundem princípios proclamados com realidades verificadas. A igualdade escrita na lei não elimina automaticamente a desigualdade vivida nas ruas.

Assim, uma leitura equilibrada dos protestos de 2026 sugere que a revolta resulta da convergência de vários factores como a deterioração do sistema educativo, aumento do custo de vida, perda de confiança nas instituições, marginalização de certas periferias urbanas, dificuldades de integração de parte da população imigrante e crescimento de formas de radicalismo político, identitário ou religioso. Reduzir a crise a apenas um destes elementos seria mais um exercício de propaganda do que uma análise rigorosa. A França não enfrenta uma única crise. Enfrenta várias crises simultâneas que, durante demasiado tempo, cresceram paralelamente até se encontrarem nas ruas.