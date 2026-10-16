Viagem | PM visita Uzbequistão, Tajiquistão e Rússia entre 17 e 22 de Outubro

O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, vai visitar o Uzbequistão, o Tajiquistão e a Rússia entre 17 e 22 de Outubro, onde vai participar numa reunião da Organização de Cooperação de Xangai (OCX) e manter conversações com o homólogo russo, anunciou ontem Pequim.

A porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Mao Ning precisou, em conferência de imprensa, que Li visitará o Uzbequistão entre 17 e 18 de Outubro, o Tajiquistão entre 18 e 20 e a Rússia entre 20 e 22, a convite dos respectivos chefes de Governo.

No Tajiquistão, o governante participará na 25.ª reunião do Conselho de Chefes de Governo da OCX, organização que celebra este ano o 25.º aniversário e reúne 10 países, incluindo a China, a Rússia, a Índia e o Irão.

Segundo Mao, o encontro permitirá abordar a aplicação dos acordos alcançados nas recentes cimeiras da organização, realizadas nas cidades de Tianjin, no nordeste da China, e Bisqueque, capital do Quirguistão, e “reforçar a cooperação regional”.

A última etapa da viagem leva Li à Rússia, onde participará, juntamente com o homólogo russo, Mikhail Mishustin, na 31.ª reunião periódica entre os primeiros-ministros dos dois países, um mecanismo destinado a coordenar a cooperação bilateral.

A visita coincide com o 30.º aniversário da parceria estratégica sino-russa e o 25.º aniversário do Tratado de Boa Vizinhança, num contexto de crescente coordenação política, comercial e energética entre Pequim e Moscovo, perante a guerra na Ucrânia, os conflitos no Médio Oriente e as perturbações no comércio mundial.

A deslocação antecede a cimeira do Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), prevista para 18 e 19 de novembro, em Shenzhen, no sudeste da China.

O Kremlin confirmou um encontro entre os Presidentes russo e chinês, Vladimir Putin e Xi Jinping, à margem da cimeira, enquanto Moscovo admitiu também a possibilidade de uma reunião trilateral com o Presidente norte-americano, Donald Trump, embora não existam preparativos confirmados para esse encontro.