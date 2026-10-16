Hong Kong | Pianista Bruce Liu inaugura edição do Festival de Artes

Já é conhecido o cartaz da 55.ª edição do Festival de Artes de Hong Kong, cujos bilhetes começaram a ser vendidos no passado dia 7. O cartaz arranca dia 18 de Fevereiro de 2027 com o concerto de Bruce Liu, pianista canadiano que se faz acompanhar da Orquestra Sinfónica de Montreal. Destaque ainda para as apresentações de “Spartacus”, com a Companhia Estatal de Bailado do Teatro de Ópera de Astana, do Cazaquistão; e “Macbeth”



Foto de Antoine Salto

São 55 anos de um cartaz responsável por trazer a Hong Kong espectáculos de qualidade que vão desde o bailado ao teatro. Já é conhecido o programa da 55.ª edição do Festival de Artes de Hong Kong, cujo espectáculo de estreia acontece a 18 de Fevereiro de 2027 com o concerto do pianista canadiano Bruce Liu. Este senta-se ao piano no palco do Centro Cultural de Hong Kong fazendo-se acompanhar da Orquestra Sinfónica de Montreal.

O maestro será Rafael Payare. Bruce Liu conquistou a medalha de ouro no 18.º Concurso Internacional de Piano Chopin ao interpretar o 2.º Concerto para Piano de Rachmaninov, compositor russo.

A fechar o festival, já a 19 de Março, estará o bailado “Spartacus”, apresentado pela Companhia Estatal de Bailado do Teatro de Ópera de Astana, do Cazaquistão. Este espectáculo também acontece no Centro Cultural de Hong Kong.

“Considerada uma obra marcante do bailado soviético, a encenação heróica de ‘Spartacus’, de Yuri Grigorovich, combina dança masculina de grande intensidade, uma história de amor comovente e a magnífica partitura de Aram Khachaturian, interpretada ao vivo pela Orquestra Filarmónica de Hong Kong”, lê-se na mesma nota de imprensa.

Apresentam-se, no total, mais de 190 apresentações com 1500 artistas locais e internacionais, num total de 45 programas. Fazem ainda parte do programa as iniciativas “Plus”, com 300 actividades complementares que se focam na educação e sensibilização do público em prol da arte. Os bilhetes estão à venda desde o dia 7 deste mês.

Citado por uma nota de imprensa, Lo Kingman, presidente do Festival, indica que esta edição conta com um orçamento superior a 160 milhões de dólares de Hong Kong.

“Organizar um evento artístico internacional desta dimensão exige um enorme esforço todos os anos para angariar os fundos necessários”, destacou. O Governo de Hong Kong financia “cerca de 11 por cento das receitas anuais”, explicou o presidente, juntando-se “mais 21 por cento [de receitas] provenientes do programa de financiamento por contrapartida”. Por sua vez, a venda de bilhetes representa 24 por cento” das receitas.

Flora Yu, directora-executiva do Festival, falou da intenção de trazer “a Hong Kong os melhores artistas e obras de todo o mundo”. “O público poderá descobrir uma extraordinária variedade de obras inovadoras, criadas por artistas visionários. Realizadores e intérpretes de renome reinterpretam obras tradicionais com novas abordagens, dando origem a produções teatrais contemporâneas, emocionalmente intensas, inspiradas em clássicos do teatro.”

Além disso, “a ópera e a ópera chinesa ocupam lugar de destaque, com tesouros da tradição lírica ocidental e obras consagradas da tradição operática chinesa”.

De Bach ao “K-pop”

No capítulo da ópera, o público pode assistir à produção “Johann Strauss II – O Morcego”, com a companhia de Ópera e Bailado do Teatro Nacional da Eslovénia, de Ljubljana. Eis a oportunidade para o público “apreciar o humor, o encanto e o virtuosismo vocal de uma grande ópera cómica”.

O cartaz musical traz “um programa rico e diversificado, reunindo orquestras de nível internacional, grandes mestres, solistas de renome, instituições corais históricas, jovens talentos e colaborações que cruzam diferentes géneros”. Jaeden Izik-Dzurko, que venceu a Medalha de Ouro no Concurso de Leeds de 2024, actua com a Orquestra Sinfónica de Montreal para apresentar o 4.º Concerto para Piano de Beethoven, “num programa que inclui também obras de Denis Gougeon e Richard Strauss”.

Há 300 anos estreava a composição “Paixão segundo São Mateus”, de Bach, e para celebrar essa efeméride apresenta-se a interpretação do coro Thomanerchor Leipzig, “cujo cantor-mor foi o próprio Bach, acompanhado pela Gewandhausorchester Leipzig, uma das orquestras mais antigas do mundo”.

Bach, nomeadamente a sua obra sacra, faz-se ouvir no espectáculo “René Jacobs, B’Rock Orchestra e Zürcher Sing-Akademie — Paixão segundo São João, de Bach”. Em palco, haverá instrumentos de época com direcção de René Jacobs, especialista em música barroca.

Numa onda musical diferente, destaque para o concerto de “K-pop” intitulado “Hankyung Art Philharmonic x SM Classics”, onde “os grandes êxitos do ‘K-pop’ chegam à sala de concertos em versões sinfónicas”. A orquestra filarmónica de Seul interpreta arranjos orquestrais de temas do catálogo da SM Entertainment, acompanhada por vocalistas convidados.

Em termos de grupos locais, apresenta-se “A Princesa das Flores – Cantata para Orquestra Chinesa, Narrador e Seis Cantores”, com a Orquestra Chinesa de Hong Kong. No jazz, apresenta-se o pianista e musicólogo Ralph van Raat, que interpreta “The Köln Concert”, do “lendário” pianista de jazz Keith Jarrett.

Para quem gosta de ópera chinesa, o 55.º Festival de Artes de Hong Kong pretende “celebrar a das tradições operáticas chinesas, com a conclusão do projecto trienal dedicado à ópera cantonense e uma celebração marcante da ópera de Pequim e da ópera Kunqu”. Este projecto trienal intitula-se “300 anos de Ópera Cantonense: O Próximo Capítulo – ‘O Órfão Zhao'”, fazendo-se a “reinterpretação contemporânea de um dos clássicos mais duradouros do teatro chinês, sob a direcção artística de Yuen Siu-fai e com texto de Keith Lai”. Faz-se ainda a “celebração da ópera de Pequim e da ópera Kunqu”, apresentando-se clássicos em palco.

No que à dança diz respeito, destaque para “Sonho de uma Noite de Verão”, de Alexander Ekman, apresentado pelo Ballett Dortmund. É uma “adaptação contemporânea em bailado do clássico de Shakespeare, que assinala a estreia em Hong Kong desta obra coreográfica de longa duração e visualmente impressionante”. Este espectáculo acontece no dia 19 de Fevereiro.

Ainda no capítulo teatral, apresenta-se “Macbeth”, de William Shakespeare, mas com uma “nova e importante produção em língua chinesa”, especialmente encomendada para o Festival. Em palco, podem ver-se os “consagrados actores Hu Jun e Lu Fang nos papéis de Macbeth e Lady Macbeth, respectivamente”. Já a encenação está a cargo do “aclamado” realizador francês Arthur Nauzyciel.