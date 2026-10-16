Chengdu | Antigo presidente da câmara acusado de corrupção

A Procuradoria chinesa acusou de corrupção o antigo presidente da câmara de Chengdu, Wang Fengchao, suspeito de utilizar os cargos que ocupou em empresas estatais e na administração pública para favorecer terceiros em troca de subornos avultados.

A Procuradoria Popular Suprema anunciou ontem que a Comissão Nacional de Supervisão concluiu a investigação e remeteu o processo para o ministério público, que ordenou a detenção de Wang por suspeitas de corrupção.

O processo foi atribuído à Procuradoria de Changsha, capital da província de Hunan, no centro do país, que apresentou recentemente a acusação junto do Tribunal Popular Intermédio daquela cidade. Segundo a acusação, Wang aproveitou os poderes e a influência associados aos diferentes cargos que desempenhou para conceder benefícios a terceiros, recebendo em troca bens de forma ilícita.

Antes de assumir a presidência da câmara de Chengdu, Wang ocupou cargos de direcção no grupo estatal de electrónica Sichuan Changhong, foi vice-presidente da câmara de Neijiang e vice-director do organismo provincial de supervisão dos activos estatais, entre outras funções.

Exerceu também o cargo de vice-governador da província de Sichuan e, posteriormente, de vice-secretário local do Partido Comunista Chinês (PCC) e presidente da câmara de Chengdu, uma das principais cidades do centro-oeste da China, com mais de 20 milhões de habitantes. A Procuradoria não especificou o montante dos alegados subornos nem as datas em que terão ocorrido as irregularidades.

Wang estava sob investigação desde Novembro de 2025 por “graves violações da disciplina e da lei”, expressão habitualmente utilizada pelas autoridades chinesas em processos relacionados com corrupção.