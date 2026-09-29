Guizhou | Sete mortos após automóvel embater em camião

Sete pessoas morreram ontem na província chinesa de Guizhou, no sul do país, depois de o automóvel em que seguiam ter embatido na traseira de um camião, anunciaram as autoridades locais. O acidente ocorreu às 01h42 locais, numa avenida do distrito de Longli, informou a polícia local, em comunicado.

As primeiras investigações indicam que o condutor, um jovem de 19 anos identificado apenas pelo apelido Wang, conduzia um automóvel homologado para cinco ocupantes, mas no qual seguiam sete pessoas, quando embateu num veículo pesado estacionado no lado direito da via. Os sete ocupantes do automóvel morreram na sequência do acidente, segundo as autoridades.

As análises realizadas ao condutor, que se encontrava entre as vítimas mortais, detectaram uma concentração de álcool no sangue de 66 miligramas por 100 mililitros. A polícia indicou que continua a investigar as circunstâncias do acidente e pediu aos condutores que respeitem as regras de trânsito e evitem o excesso de velocidade, a sobrelotação dos veículos e a condução sob o efeito do álcool ou em situação de fadiga.

O acidente ocorreu quase um ano depois de outro condutor sob o efeito do álcool ter causado oito mortos e quatro feridos, após atropelar vários ciclistas na província oriental chinesa de Shandong. Nesse caso, o homem apresentava uma concentração de álcool no sangue de 195,3 miligramas por 100 mililitros.