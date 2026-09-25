Defesa | Taiwan apontado “assunto mais importante” nas relações com Estados Unidos

A China apontou hoje Taiwan como “o assunto mais importante” nas relações com os Estados Unidos e pediu a Washington “máxima prudência”, antes da reunião entre os Presidentes Xi Jinping e Donald Trump.

O porta-voz do ministério da Defesa chinês, Jiang Bin, afirmou, em conferência de imprensa, que manter a paz e a estabilidade no estreito de Taiwan constitui o “principal denominador comum” entre Pequim e Washington. Jiang respondia a uma pergunta sobre a visita de Estado de Xi aos Estados Unidos.

O porta-voz afirmou que a diplomacia entre chefes de Estado desempenha um papel de “orientação estratégica insubstituível” nas relações entre os dois países e as respetivas forças armadas e assegurou que a China está disposta a reforçar a comunicação e o diálogo com os Estados Unidos.

Pequim pretende ainda desenvolver uma cooperação “pragmática”, gerir as divergências e manter relações militares “estáveis e saudáveis”, acrescentou. A questão de Taiwan deverá estar presente na cimeira, depois de o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, ter afirmado na quarta-feira que qualquer venda de armas à ilha deve ser equilibrada com as necessidades de defesa dos Estados Unidos.

Washington ainda não deu luz verde a um pacote de armamento para Taipé avaliado em 14 mil milhões de dólares, que, caso se concretize, será o maior de sempre destinado à ilha.