Coreia do Norte anuncia que testou novo sistema de lança-foguetes

As autoridades da Coreia do Norte anunciaram que realizaram um teste a um novo sistema de lança-foguetes atualizado, avançou ontem a imprensa estatal norte-coreana.

O teste de foguetes guiados de lançamento múltiplo de 240 milímetros actualizados foi realizado na terça-feira, “no âmbito do plano de modernização das forças de artilharia e mísseis”, indicou a KCNA. Segundo a agência de notícias, os foguetes são capazes de atingir alvos situados a 100 quilómetros de distância através de um modo de voo balístico e alvos a 115 quilómetros através de um modo combinado.

“O teste realizado demonstrou a precisão de impacto e a superioridade dos foguetes de alcance alargado”, apontou a KCNA, acrescentando que o desenvolvimento “garante uma alteração significativa na capacidade de poder de fogo na fronteira sul”.

A agência sublinhou a “necessidade de concentrar as forças de ataque mais letais e destrutivas” na fronteira com a vizinha Coreia do Sul. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul continuam tecnicamente em guerra, uma vez que o conflito de 1950-1953 terminou com um armistício, e não com um tratado de paz.

Dúvidas e aplausos

Na terça-feira, a KCNA disse que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, tinha acompanhado no domingo o teste de uma arma de “novo tipo”, sem adiantar mais pormenores.

No domingo, a Coreia do Sul e o Japão tinham dado conta do lançamento, pelo Norte, de dois mísseis balísticos de curto alcance, com um intervalo de poucas horas, em direcção ao mar do Japão. Seul denunciou um “acto grave” e Tóquio enviou um “protesto veemente” a Pyongyang.

Segundo a KCNA, a autoridade responsável pelo programa de mísseis “testou com sucesso um novo tipo de arma” no domingo, na presença de Kim Jong-un. Pyongyang não forneceu informações mais precisas sobre as características do armamento.

Kim saudou o disparo, descrevendo-o como “sem dúvida uma demonstração impressionante de uma tecnologia de defesa ultramoderna e representou um progresso claro na modernização das suas forças armadas”, segundo a KCNA.

Nas fotos divulgadas pela agência, o líder norte-coreano surge acompanhado pela filha adolescente, Kim Ju-ae, considerada pela inteligência sul-coreana uma potencial sucessora na liderança do regime. Uma das imagens mostra ambos a observar um ecrã com a inscrição do míssil “Hwasong-11”, o que sugeriria que este tipo de míssil balístico hipersónico poderia ter sido testado.

O ecrã indicava também um alcance de 908,2 quilómetros. No entanto, especialistas citados pela agência de notícias sul-coreana Yonhap levantaram a possibilidade de Pyongyang ter alterado o número para apresentar o teste como bem-sucedido.

O gabinete presidencial sul-coreano instou a Coreia do Norte a suspender imediatamente os lançamentos de mísseis balísticos, proibidos por resoluções do Conselho de Segurança da ONU, e acrescentou que Seul realizou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança Nacional para discutir a situação.