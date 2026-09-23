Nuclear | Seul defende congelamento do programa de Pyongyang

O Presidente da Coreia do Sul disse que os Estados Unidos devem trabalhar para congelar o programa nuclear do Norte, em vez de procurar a sua eliminação imediata, em troca do alívio das sanções.

“Acredito que há um interesse considerável em encontrar um meio-termo entre as sanções — que, de qualquer forma, não são particularmente eficazes — e a interrupção do desenvolvimento de novas armas nucleares e de tecnologia de mísseis balísticos intercontinentais”, declarou Lee Jae-myung.

“Procurar a desnuclearização nas circunstâncias actuais garante que nada será alcançado”, afirmou o líder da Coreia do Sul, numa entrevista ao jornal norte-americano New York Times, publicada ontem. Uma posição reiterada por Lee em respostas por escrito a perguntas feitas pela agência de notícias Associated Press, antes de partir para Nova Iorque, onde irá participar na sessão anual da Assembleia Geral da ONU.

“Para mudar a direcção de um veículo em movimento, é preciso primeiro pará-lo”, disse o Presidente sul-coreano. “Uma abordagem faseada — paragem, redução e desmantelamento — é uma forma prática de resolver eficazmente a questão nuclear norte-coreana”, acrescentou.

“Dada a extensão do avanço das capacidades nucleares e de mísseis da Coreia do Norte, não é uma solução realista esperar até que a desnuclearização completa possa ser alcançada de uma só vez”, disse Lee. A imprensa oficial da Coreia do Norte disse ontem que o país testou no domingo uma arma de “novo tipo”, num teste acompanhado pelo líder Kim Jong-un, sem adiantar mais pormenores.