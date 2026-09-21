Banco central | Mantida taxa de juro a 3% pelo 17.º mês consecutivo

O Banco Popular da China (BPC) anunciou ontem que manterá a sua taxa de juro de referência em 3 por cento pelo 17.º mês consecutivo, cumprindo assim as previsões mais generalizadas entre os analistas, que não antecipavam qualquer alteração.

Na actualização mensal divulgada na sua página oficial, o banco central do país indicou que a taxa preferencial de empréstimos (LPR, na sigla em inglês) a um ano permanecerá no referido nível durante pelo menos mais um mês.

Este indicador, estabelecido como referência para as taxas de juro em 2019, serve para fixar o preço dos novos empréstimos, geralmente destinados a empresas, e dos empréstimos a taxa variável que ainda se encontram por reembolsar.

O banco central indicou também que a LPR a cinco anos ou mais, que serve de referência para os empréstimos hipotecários, permanecerá em 3,5 por cento, também em linha com as previsões dos especialistas.

A última redução das taxas de juro na China ocorreu em Maio de 2025, quando a instituição efetuou um corte de 10 pontos base. No caso da LPR a um ano, de 3,1 por cento para 3 por cento, e na de cinco anos ou mais, de 3,6 por cento para 3,5 por cento.

Perante uma conjuntura relativamente complicada para a segunda maior economia do mundo, essa decisão foi considerada normal pelos analistas, que previram possíveis cortes adicionais ao longo do restante ano de 2025, que acabaram por não se concretizar.

Os reguladores financeiros de Macau e Hong Kong aprovaram esta semana a primeira subida da principal taxa de juro de referência desde 2023, seguindo a Reserva Federal (Fed) norte-americana.

Na quarta-feira, a Reserva Federal norte-americana (Fed), o banco central dos Estados Unidos, decidiu, por unanimidade, aumentar as taxas de juro em 25 pontos base, para o intervalo entre 3,75 por cento e 4 por cento, após uma reunião de dois dias.