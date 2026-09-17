Karting | Coloane voltou a atribuir títulos mundiais da FIA

Dez anos depois, Macau, e mais precisamente o Kartódromo de Coloane, voltou a ser palco da atribuição de títulos de campeões de automobilismo da Federação Internacional do Automóvel (FIA), desta vez no recém-nascido Campeonato FIA Karting Arrive and Drive Ásia-Pacífico, nas categorias Júnior e Sénior

Este ano, a FIA lançou novos campeonatos em três continentes, Europa, América do Sul e Ásia-Pacifico, utilizando o formato “Arrive and Drive” com o objectivo de tornar o karting mais acessível e aumentar a participação na modalidade. O conceito, promovido pela FIA, pretende proporcionar uma competição acessível, inclusiva e a preços justos, valorizando a habilidade e o talento individuais em pista. Todos os pilotos utilizam karts idênticos, sendo apenas necessário trazer o equipamento pessoal e um mecânico.

Devido às condições meteorológicas registadas em Macau na manhã de domingo, toda a actividade em pista foi suspensa antes da realização das restantes mangas destinadas aos pilotos das categorias Júnior e Sénior. O programa foi, por isso, reformulado, permitindo apenas a realização das finais das duas categorias. Numa prova que contou com 44 pilotos, provenientes de 16 países e territórios, as grelhas de partida foram determinadas pelos resultados da única manga disputada na tarde de sábado.

Na categoria Sénior, a final foi marcada por uma intensa luta a quatro pela vitória ao longo da corrida. Numa última volta emocionante, a australiana Amelia Phillips cruzou a linha de meta em primeiro lugar, mas uma penalização por posicionamento incorreto do deflector frontal promoveu a dinamarquesa Signe Pejs Ørnbøll à vitória na corrida e no campeonato. Amelia Phillips terminou no terceiro lugar do pódio, enquanto Conrad Garrow, de Singapura, foi segundo.

Na categoria Júnior, John Han protagonizou uma forte prestação ao longo de um fim de semana em que foi intensamente desafiado pelo australiano Knox Black, numa corrida emocionante e marcada por várias trocas de liderança. Na última volta, o jovem talento de Hong Kong garantiu a vitória e o título com uma ultrapassagem decisiva, sagrando-se campeão Júnior do FIA Karting Arrive and Drive Ásia-Pacífico de 2026. Liu Bowen, do Interior da China, terminou na terceira posição.

Três apurados para a Taça do Mundo

Na categoria Sénior, destinada a pilotos dos 14 aos 19 anos, dois pilotos da RAEM terminaram entre os 17 primeiros e garantiram, assim, a qualificação para a Taça do Mundo Karting Arrive and Drive da FIA, que terá lugar na Malásia no final do ano.

Com uma vasta experiência em provas no Kartódromo de Coloane, Vernice Lao Si Lun foi oitava classificada. Depois de se ter qualificado no terceiro lugar no sábado e de ter chegado a rodar na segunda posição, a final não correu de feição à jovem de 16 anos, que perdeu posições ao longo das 21 voltas de corrida.

Depois de ter rodado entre os dez primeiros, o macaense Henrique Quintela Borges terminou a final no 16º lugar, após receber uma penalização de cinco segundos por instalação ou posicionamento incorreto do defletor frontal do seu chassis Kosmic Mercury, equipado com motores Vortex SV de dois tempos.

Ainda na categoria Sénior, Lou Chi Leong terminou no 18.º lugar, enquanto Chong Ian Ip, embora inicialmente inscrito, não chegou a alinhar numa grelha de partida que contou com 23 jovens pilotos. Na categoria Júnior, destinada a pilotos dos 12 aos 14 anos, Macau esteve representado por Kin Long Lou, que terminou no 15.º lugar, e Hau Yin Tsui, que abandonou à segunda volta.

A Taça do Mundo Karting Arrive and Drive da FIA decorrerá de 19 a 22 de Novembro de 2026, no Circuito Internacional LYL, na Malásia.