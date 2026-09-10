Sudeste asiático | Países reforçam acção contra a tuberculose

Os países da região do sudeste asiático da Organização Mundial da Saúde (OMS), reunidos em Díli, comprometeram-se ontem a reforçar a acção para eliminar a tuberculose, que afecta mais de quatro milhões de pessoas nesta zona do mundo.

“A tuberculose pode ser tratada e prevenida, mas continua a tirar, todos os anos, centenas de milhares de vidas na nossa região e a empurrar famílias para a pobreza”, afirmou o responsável interino da OMS para a região do sudeste asiático, Nilesh Buddha.

O acordo foi decidido durante a 79.ª sessão do comité regional da OMS para o Sudeste Asiático, que decorre até hoje em Díli, capital de Timor-Leste.

“Temos as ferramentas para mudar esta trajectória. O que precisamos é de garantir que essas ferramentas cheguem a todas as pessoas que necessitam, de forma mais precoce, equitativa e integrada em cuidados primários de saúde de qualidade”, salientou o responsável da organização das Nações Unidas.

Dados da OMS, indicam que a região do sudeste asiático foi responsável por 34 por cento dos novos casos de tuberculose no mundo em 2024. Em 2024, foram registados 3,68 milhões de novos casos e 433 mil mortes.

Na sessão do comité, os países concordaram reforçar a detecção precoce e completa dos casos de tuberculose através dos serviços de saúde, do rastreio sistemático e da procura activas de casos entre as populações de alto risco e de grupos com menos acesso aos serviços de saúde e a introdução da vacina.

Segundo a OMS, a introdução da vacina contra a tuberculose em 2028 poderá evitar cerca de 1,45 milhões de novos casos e evitar 300 mil mortes até 2030.

No Relatório Global da Tuberculose de 2024 da OMS indica-se que Timor-Leste registou 6.171 casos em 2023, o que reflecte o impacto do reforço da vigilância epidemiológica, o que permitiu reduzir em 55 por cento o número de mortes relacionados com a doença.