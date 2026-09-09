Ruínas de S. Paulo | Demolições em dois edifícios

A Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana (DSSCU) coordenou uma acção de demolição a dois edifícios situados junto às Ruínas de São Paulo que se encontravam “em estado de ruína”, é referido num comunicado da DSSCU. A acção, feita em conjunto com outros organismos públicos, realizou-se “recentemente” em prédios situados no Beco da Ostra.

“Os dois edifícios em causa, ambos com dois pisos, apresentavam estruturas antigas construídas em tijolo e madeira. O primeiro imóvel, localizado no cruzamento entre o Beco da Ostra e a Rua da Tercena, exibia várias fendas na fachada exterior e o crescimento abundante de vegetação na cobertura”, descreve a DSSCU.

Por sua vez, ao segundo prédio já lhe faltava parte da cobertura, “verificando-se um crescimento abundante de vegetação no interior e n respectiva estrutura”, lê-se. Os edifícios já constituíam um perigo para a segurança pública.

A DSSCU explica ainda que no quarto trimestre deste ano vai iniciar a fiscalização e investigação quanto ao estado dos edifícios de Macau, a fim de “conhecer a situação actual dos imóveis, criar uma base de dados e promover o reordenamento e a gestão dos bairros antigos”. A zona da Rua de Nossa Senhora do Amparo irá servir como zona-piloto para a primeira fase destas acções.