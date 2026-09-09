PISA 2025 | Macau lidera na resolução de problemas com recurso à tecnologia

Foram ontem divulgados os dados do PISA (Programme for International Student Assessment), o grande estudo da educação da OCDE, relativo ao ano de 2025. Macau volta a destacar-se nos números e no uso de ferramentas tecnológicas e digitais, liderando a nível mundial na categoria de resolução de problemas utilizando ferramentais computacionais, aponta uma nota ontem divulgada pela Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ).

Na RAEM, o estudo do PISA relativo a Macau é realizado pela equipa de estudo do Centro de Investigação de Testes e Avaliação Educativa da Faculdade de Educação da Universidade de Macau.

De um total de 91 países ou economias a nível mundial, “os alunos de Macau voltaram a demonstrar excelentes resultados de aprendizagem e capacidades de aplicação prática, classificando-se em terceiro lugar a nível mundial tanto em ciências como em matemática, e em quinto lugar em leitura”, é referido.

Sobre o primeiro lugar obtido na resolução de problemas com recurso a computadores, destaca-se que os “alunos de Macau alcançaram um desempenho particularmente brilhante”, sendo que, pela primeira vez no PISA se avaliou esta componente, tendo em conta “a crescente importância das tecnologias de inteligência artificial”.

Boa preparação

No que diz respeito às áreas das ciências, tecnologia, engenharia e matemáticas (STEM – Science, Technology, Engineering, and Mathematics), o território “regista uma proporção consideravelmente elevada de alunos com um nível de desempenho elevado”, com uma pontuação de 541 pontos na área das ciências, ficando em terceiro lugar a nível mundial, apenas ultrapassado pela China e Singapura. A média da OCDE é de 482 pontos.

Na matemática, Macau arrecada novamente o terceiro lugar, com 549 pontos, sendo que a média da OCDE nesta área de estudos é de 463. Macau desce, contudo, uns lugares no que diz respeito à leitura, ficando em quinto lugar, ultrapassado por Singapura (que neste campo lidera a tabela), China, região de Taiwan e Japão. A RAEM fica, assim, com 501 pontos, perante a média da OCDE de 461 pontos.

Na resolução de problemas com o computador, Macau lidera, então, a lista, com uma média de 572 pontos, ultrapassando Singapura que fica em segundo lugar, com 563 pontos.

A DSEDJ destaca, assim, que “os alunos de Macau demonstram uma literacia robusta na área STEM no PISA 2025, sendo capazes de integrar a investigação científica, o raciocínio matemático e o pensamento computacional para resolver problemas complexos”.

Os dados mostram como os estudantes locais “revelaram capacidades de programação e de modelação de nível superior, conseguindo construir programas e modelos de forma interactiva em ambientes de aprendizagem digital”.

Além disso, o PISA 2025 mostra como “as escolas de Macau garantem que quase a totalidade dos alunos de 15 anos de idade atinge o nível básico de literacia e de competências nucleares exigido para uma participação eficaz nos assuntos sociais”, o que os capacita a enfrentar “os desafios e oportunidades que surgem na vida real”.