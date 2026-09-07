Taiwan | Mais de 3.900 milhões de euros para despesas de Defesa em 2026

O Governo de Taiwan propôs na quinta-feira um aumento adicional de 145.700 milhões de dólares taiwaneses (3.950 milhões de euros) nas despesas de Defesa deste ano, para “reforçar a capacidade de combate defensivo” da ilha.

Em comunicado divulgado após a reunião semanal do Governo, o executivo recordou que já apresentou um orçamento especial para a Defesa de 1,25 biliões de dólares taiwaneses (33.883 milhões de euros) para o período entre 2026 e 2033.

A proposta foi, no entanto, reduzida em 470.000 milhões de dólares taiwaneses (12.739 milhões de euros) pelo parlamento, actualmente controlado pela oposição.

A iniciativa prevê ainda financiamento para adquirir, já em 2027, mais de 600 drones de vigilância e reconhecimento costeiro, mais de 40.000 drones de ataque costeiro e um primeiro lote de mais de 100 pequenas embarcações não tripuladas de ataque suicida. A medida integra um pacote mais amplo de reforço orçamental para o actual exercício, no valor de 607.600 milhões de dólares taiwaneses (16.473 milhões de euros).

O pacote prevê também novas verbas para controlar o aumento dos preços dos combustíveis, reforçar subsídios sociais e aumentar os suplementos remuneratórios de militares, funcionários públicos e professores, entre outras medidas.