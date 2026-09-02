Médio Oriente | China pronta para ajudar a proteger transporte marítimo

A China está disponível para trabalhar com os países do Médio Oriente para proteger o transporte marítimo, declarou ontem o Presidente chinês ao homólogo egípcio durante um encontro no Cairo.

“A China está pronta para trabalhar com os países da região para salvaguardar a segurança das vias marítimas internacionais”, disse Xi Jinping a Abdel Fattah al-Sisi, informou a agência estatal chinesa Xinhua.

A declaração de Xi surge numa altura em que a guerra entre os Estados Unidos e o Irão perturba a logística na região rica em energia, de que a China é cliente. Xi também defendeu que as “ingerências externas” no Médio Oriente devem ser combatidas, referiu a Xinhua, citada pela agência de notícias AFP.

“Devemos defender o princípio de que os povos do Médio Oriente são mestres do próprio destino, opor-nos às ingerências externas e apoiar os países da região no reforço do diálogo para a paz e a segurança”, afirmou Xi. O Presidente da China chegou ao Cairo na terça-feira para uma visita de três dias, a primeira numa década.