Evergrande | Fundador condenado a prisão perpétua

A justiça da China condenou ontem Hui Ka Yan, fundador da gigante Evergrande, a promotora imobiliária mais endividada do mundo, a prisão perpétua por fraude em grande escala.

Numa mensagem publicada na rede social chinesa WeChat, um tribunal de Shenzhen considerou Hui culpado de vários crimes, incluindo falsificação de informação financeira, emissão fraudulenta de ações, suborno e peculato.

O Tribunal Popular Intermediário de Shenzhen decretou ainda o confisco de todos os bens e activos e a “interdição vitalícia dos direitos civis” do antigo executivo, também conhecido como Xu Jiayin. A justiça chinesa aplicou ainda multas no valor de 8,82 mil milhões de yuan ao grupo Evergrande e de sete mil milhões de yuan à principal subsidiária, Evergrande Real Estate.

O tribunal da cidade situada junto a Hong Kong anunciou também penas que variam entre um ano e dez meses e 18 anos de prisão para outros 56 arguidos ligados à Evergrande, o caso mais visível da crise imobiliária que assola o gigante asiático desde o início da década.