Lenovo | Batido recorde de facturação trimestral

A empresa chinesa Lenovo bateu um recorde de facturação, graças ao desenvolvimento da Inteligência Artificial (IA), apesar de ter registado um prejuízo de 609 milhões de dólares entre Abril e Junho. O resultado negativo contrasta com os lucros de 505 milhões de dólares registados no mesmo período do ano anterior.

Nas contas que apresentou ontem à Bolsa de Hong Kong, onde está cotada, a Lenovo apontou para um volume de negócios trimestral mais elevado da sua história, com um aumento de 43 por cento em termos homólogos, atingindo os 26.943 milhões de dólares.

No período em análise, as receitas relacionadas com a IA aumentaram 60 por cento, representando já 35 por cento do total.

A empresa afirmou que continuará a apostar na estratégia baseada na IA para “converter a sua inércia actual numa expansão sustentada das suas margens ao longo de vários anos”, algo para o qual garante dispor de “bases sólidas” em aspectos como a resiliência das cadeias de abastecimento, fundamental face aos actuais “desequilíbrios” entre a oferta e a procura de componentes.

Após a divulgação dos resultados durante o intervalo da sessão da bolsa, as acções da Lenovo em Hong Kong subiram 20,18 por cento.