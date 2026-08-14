Concerto | The Pains of Being Pure At Heart em Hong Kong em Novembro

A banda de indie-pop The Pains of Being Pure At Heart vão actuar no Portal, em Hong Kong, no dia 10 de Novembro. A primeira parte estará a cargo da banda local Lucid Express. Os bilhetes já estão à venda e custam 510 dólares de Hong Kong

“Vamos actuar em Hong Kong no dia 10 de Novembro. As lendas locais Lucid Express vão fazer a abertura. Eles são uma banda fixe, portanto, será uma grande noite”, anunciou a banda The Pains of Being Pure at Heart numa publicação nas redes sociais.

O concerto está marcado para as 20h do dia 10 de Novembro, uma terça-feira, na sala Portal, em San Po Kong, em Kowloon. Os bilhetes foram postos à venda ontem e custam 510 dólares de Hong Kong. Esta será a quarta vez que a banda de Brooklyn actua na região vizinha, depois de duas participações no festival Clockenflap em 2011 e 2015, e depois em Janeiro de 2018 em nome próprio.

A produtora de concertos Clockenflap, no anúncio do espectáculo nas redes sociais descreveu os The Pains of Being Pure at Heart como uma banda lendária de indie-pop. “Desde a estreia em 2019 com um álbum homónimo, a banda de Nova Iorque impôs-se como a definitiva banda sonora da vida dos fans de indie em todo o mundo. Misturando a distorção típica do shoegaze dos anos 90 com melodias agridoces, poucas músicas conseguiram materializar as dores e exuberância da juventude como ‘Young Adult Friction’, ‘Belong’ e ‘Come Saturday’”, descreve a organização.

Nas redes sociais, a banda de Brooklyn referiu ainda que foram feitas t-shirts para celebrar o regresso a Hong Kong e publicou uma foto de uma cena do clássico filme de Wong Kar-wai “Chungking Express”, em que Faye Wong tem vestida uma t-shirt de The Pains of Being Pure at Heart. Obviamente, o filme foi lançado cerca de 15 anos antes de sair o primeiro disco da banda, e a imagem é gerada por inteligência artificial.

Mesmo assim, a banda volta a fazer alusão ao filme protagonizado por Tony Leung e Faye Wong brincando que “talvez venham a comer ananás fora do prazo”.

Revisão da matéria

Sem discos novos desde o hiato que começou em 2019, e apenas com uma compilação lançada no ano passado, a banda chega de novo a Hong Kong com a bagagem cheia de músicas para fazer três reportórios diferentes, ao longo de cinco discos.

Formados em 2007, os The Pains of Being Pure at Heart começaram com Kip Berman na voz e guitarra, Peggy Wang nas teclas e voz, Alex Naidus no baixo e Kurt Feldman na bateria. Ao longo dos anos, a formação foi flutuando com mais dois guitarristas que acompanharam a banda ao vivo, assim como outro baterista.

Cerca de dois anos depois da formação, o grupo de Nova Iorque lança o primeiro disco, homónimo, entrando no radar de portais de música como a Pitchfork e Stereogum.

Volvidos mais dois anos, em 2011, os The Pains of Being Pure at Heart lançam o disco que lhe valeu o maior sucesso comercial e salto de popularidade, entrando nos tops de vendas dos Estados Unidos, Bélgica, França, Reino Unido e Espanha.

Após o sucesso comercial, Kip Berman tornou-se único membro original da banda, com os restantes músicos a abraçarem outras oportunidades de trabalho fora da indústria da música.

Há quase dois anos, em Agosto de 2024, os The Pains of Being Pure at Heart reuniram-se para celebrar o 15.º aniversário do álbum de estreia, com uma digressão por Espanha e Portugal em Fevereiro de 2025. O alinhamento da digressão incluiu todos os membros originais, excepto o baixista.