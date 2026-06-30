Timor-Leste | Polícia deteve 61 pessoas por suspeita de burla ‘online’

A Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL) deteve na sexta-feira 61 cidadãos indonésios por suspeita de envolvimento em esquemas de burla ‘online”, disse ontem superintendente-chefe da Polícia João Belo dos Reis.

Segundo o porta-voz da PNTL, a detenção foi feita na sexta-feira no âmbito de uma operação na zona de Tibar, arredores de Díli, para desmantelar um ‘scam call center’, um centro de burla ‘online’.

Os 61 detidos foram ontem presentes ao Tribunal de Primeira Instância de Díli para um primeiro interrogatório e o processo de investigação prossegue.

“O centro de burla ‘online’ é um centro criado por criminosos para enganar pessoas, divulgando informações e propaganda para as ludibriar”, explicou João Belo dos Reis, citado num comunicado divulgado à imprensa. O porta-voz da polícia timorense precisou também que as pessoas detidas estão relacionadas com outro centro de burla ‘online’ desmantelado pelas autoridades do Camboja.

“Fugiram para realizar novamente estas operações no nosso país. Fizemos o rastreio das suas viagens e podemos afirmar que cerca de 90 por cento dos autores actualmente detidos são antigos membros provenientes do Camboja”, disse.

A PNTL voltou a alertar os timorenses para os riscos das compras ‘online’. “Não devem confiar nas informações divulgadas nas redes sociais sobre a venda de produtos”, salientou o porta-voz da polícia.