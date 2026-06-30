Coreia do Norte | EUA e Japão acusados de “ensaio de guerra”

As autoridades norte-coreanas criticaram as recentes manobras militares realizadas pelos Estados Unidos da América (EUA) e pelo Japão na região, descrevendo os exercícios como parte de um “ensaio de guerra” destinado a “fortalecer suas capacidades de invasão”.

Num artigo publicado pela agência de notícias estatal da Coreia do Norte, a KCNA, Pyongyang condena a participação do Japão nas manobras e acusa o país de “agravar a situação de segurança regional ao aprofundar seus laços militares com os Estados Unidos”. “O Japão tenta tornar-se uma potência militar e demonstra essas ambições de forma cada vez mais aberta”, lê-se, além de criticas a testes de mísseis balísticos de longo alcance destinados a “atacar países vizinhos”.

A Coreia do Norte acusou as autoridades japonesas de explorarem a “confusa situação geopolítica global para justificar a sua transformação numa nação beligerante”, que “pode levar a um fim trágico”.

“Eles querem tornar-se líderes da Ásia, mais cedo ou mais tarde, capitalizando a situação actual e o conceito de conter inimigos e rivais regionais para concretizar suas ambições hegemónicas”, continua o texto. As manobras militares começaram em 20 de Junho perto das ilhas de Okinawa e Kyushu, no sudoeste do Japão, e devem terminar hoje.