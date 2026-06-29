Filipinas | Sismo de magnitude 6,5 atingiu Mindanau

Um sismo de magnitude 6,5 na escala de Richter atingiu na sexta-feira a costa sul das Filipinas às 19h42 locais, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O sismo ocorreu a 65,7 quilómetros de profundidade e a cerca de 21 quilómetros da cidade de Sarangani, na ilha de Mindanau, segundo o USGS. Nenhum alerta de tsunami foi emitido até ao momento, de acordo com as autoridades.

“Foi bastante forte, mas rápido. Vimos a mesa e algumas lâmpadas tremerem”, disse à agência de notícias francesa AFP Jerson Talahig, chefe das operações de socorro na cidade de Santa Maria. Não há registo de vítimas ou danos até ao momento.

Um sismo de magnitude 7,8 atingiu as Filipinas em 8 de Junho, provocando a derrocada de edifícios e deslizamentos de terra, 81 mortos, mais de 1.300 feridos e milhares de desalojados. Os sismos são muito frequentes nas Filipinas, que se encontram no chamado “Anel de Fogo do Pacífico”, uma área de intensa actividade sísmica que se estende do Japão ao sudeste asiático.