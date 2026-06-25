Eric Fok, artista, sobre edifício “Bela Vista”: “Uma joia arquitectónica tão bela”

A Residência Consular vai hoje abrir portas ao público, entre as 14h e as 18h, para apresentar a exposição “Bela Vista por Eric Fok – Descubra as Histórias dentro da Vista”. A entrada é livre com lotação limitada. Eric Fok desvendou ao HM o que está por trás das 12 obras expostas

Que perspectivas do edifício “Bela Vista” explorou nestas obras?

Esta exposição apresenta uma mistura de obras minhas, tanto recentes como antigas. Os meus trabalhos anteriores centravam-se, principalmente, em temas como a História, a era dos Descobrimentos e a globalização. No entanto, as novas obras centram-se neste monumento histórico do século XIX, que é uma antiga mansão que, mais tarde, foi transformada num hotel. Em várias ocasiões serviu de escola, campo de refugiados e centro de retiro. Fazendo jus ao nome, “Bela Vista” oferece uma paisagem de tirar o fôlego e, do alto da encosta, é possível contemplar toda a Praia Grande. Ainda me lembro de visitar o terraço deste edifício há onze anos, por ocasião de uma exposição. Não fazia ideia de que Macau abrigava uma joia arquitectónica tão bela, e a vista das janelas despertou a minha imaginação sobre o passado da cidade. Tendo servido tantos propósitos diferentes ao longo dos anos, este monumento ergue-se como testemunha da história local e também dos grandes acontecimentos globais que se desenrolavam na região, naquela época. Além disso, a própria criação da residência consular resultou de transições políticas, e o edifício testemunhou a mudança das diferentes épocas. Para mim, é como um livro de história escrito por pessoas diferentes, cada uma com a sua história única, sobre como chegaram a Macau.

Quais as principais histórias do Bela Vista aqui contadas?

Conto a história do encontro de diferentes culturas no Extremo Oriente, de pessoas de várias nações, como comerciantes, viajantes, soldados e refugiados que fugiam da guerra, e que chegaram a Macau, ficando hospedados no Hotel Bela Vista por uma infinidade de razões. Todos estes imigrantes e viajantes trouxeram consigo as suas próprias culturas e origens distintas. Acredito que é extremamente significativo continuar a expandir o meu trabalho através destas personagens e da própria arquitectura. Para esta exposição em particular, o foco recai principalmente na relação histórica entre este edifício e a cidade.

Esta mostra integra-se nas celebrações do 10 de Junho – Dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas. Qual a importância, para si e a sua carreira, deste projecto?

Talvez devido aos círculos sociais onde cresci, não sabia muito sobre esta celebração quando era criança. Olhando para trás tenho um pouco pena disso, porque se tivesse sabido mais cedo, certamente que teria alargado os meus horizontes. O poeta Luís de Camões, por exemplo, viveu em Macau e tornou-se uma parte vital do tecido cultural do território. Mas sinto-me incrivelmente afortunado pelo facto de a minha exposição ter, este ano, sido incluída nas celebrações. Para mim é um grande incentivo e uma forma de reconhecimento, além de ser uma forma de o meu trabalho estar ligado, de forma activa, a esta celebração e a esta cultura. Por coincidência estava em Portugal nesse período [durante o 10 de Junho], quando havia celebrações por todo o lado. Tanto a participação no Dia de Portugal, como as exposições de obras de arte, constituem experiências inestimáveis para mim, e um combustível essencial para as minhas futuras criações.