Reconhecidos promotores oficiais de património cultural intangível

EventosReconhecidos promotores oficiais de património cultural intangível Hoje Macau - 22 Jun 2026 Macau anunciou o reconhecimento de oito pessoas como promotores oficiais de património cultural intangível, com Miguel de Senna Fernandes incluído na lista pela sua promoção do teatro em patuá, um dialecto crioulo de origem portuguesa. O patuá é um sistema linguístico criado pela comunidade luso-descendente de Macau ao longo dos últimos quatrocentos anos, tendo o português como base, mas misturando-o com malaio, cantonense, inglês e espanhol. Após a terceira reunião plenária do Conselho do Património Cultural, a presidente do Instituto Cultural de Macau, Deland Leong Wai Man, anunciou que o departamento recebeu mais de 10 candidaturas, e que, “depois da avaliação, seleccionou oito pessoas para integrar a lista” de transmissores de património intangível de nível nacional em Macau. Os transmissores de património são: Tsang Tak Hang, de Escultura de Imagens Sagradas em Madeira; Ng Peng Chi, da Música Ritual Taoista; Au Kuan Cheong, de Canções Narrativas; Chan Kin Chun, da Crença e Costumes de A-Má; Cheang Kun Kuong e Ip Tat, da Crença e Costumes de Na Tcha; Lo Seng Chung, da Crença e Costumes de Tou Tei; e Henrique Miguel Rodrigues de Senna Fernandes, do Teatro em Patuá. “Ao longo dos anos, este grupo de transmissores tem continuado a promover a protecção do património cultural imaterial de Macau”, afirmou Leong. Prémios transmitidos Após o reconhecimento, os transmissores podem receber apoios, financiamento e um certificado por parte do Governo, para “promoverem melhor” o património cultural imaterial. Quando questionada sobre o orçamento para prémios e apoios aos oito transmissores agora reconhecidos, Leong Wai Man disse que o valor dos prémios ainda está a ser definido. A responsável acrescentou que o inventário do património imaterial de Macau conta actualmente com 24 elementos e lembrou que, anteriormente, já foram anunciadas 19 unidades de protecção.