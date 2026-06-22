FIA | Futuro do automobilismo e da mobilidade em discussão em Macau

A comitiva da Federação Internacional do Automóvel (FIA), o organismo mundial que tutela o desporto automóvel e a federação das organizações de mobilidade à escala global, juntamente com os seus 245 clubes e organizações membros, desembarca esta semana em Macau para uma semana dedicada à preparação do futuro. O território volta, assim, a ser palco da Assembleia Geral Extraordinária e da Conferência Anual da FIA.

Organizado em parceria com a Associação Geral Automóvel de Macau-China (AAMC) e o Galaxy Entertainment Group, o evento reunirá mais de 450 representantes de alto nível da FIA, ligados às áreas da mobilidade e do desporto automóvel, provenientes de 149 países e territórios.

A conferência constituirá uma oportunidade para abordar iniciativas fundamentais relacionadas com a segurança rodoviária, a mobilidade sustentável, o crescimento regional do desporto automóvel e a inovação nos transportes, contando com a presença do Presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem.

Antes do seu regresso a Macau, Mohammed Ben Sulayem afirmou que “esta conferência representa uma oportunidade valiosa para reunir a nossa comunidade e ajudar a definir o futuro do desporto automóvel e da mobilidade a nível mundial. À medida que continuamos a aumentar a participação, a promover a inovação e a melhorar a segurança rodoviária em todo o mundo, estas discussões tornam-se mais importantes do que nunca.”

O antigo piloto árabe de ralis salientou ainda estar “muito satisfeito por regressar a Macau, um local verdadeiramente icónico para os fãs do desporto automóvel e uma escolha adequada para a FIA acolher uma das semanas mais importantes do nosso calendário. Os meus agradecimentos aos nossos anfitriões, a AAMC, ao Presidente da Direcção, Chong Coc Veng, e ao Presidente Executivo, Roberto Carlos Osório.”

Honras da casa

A conferência contará com representantes dos clubes membros da FIA. Esta estrutura constitui a base da governação e do funcionamento da Federação, sendo que cada Clube Membro com estatuto pleno possui direito de voto nas eleições da FIA e nas decisões regulamentares.

Em comunicado enviado pela FIA, Chong Coc Veng, dirigente histórico da AAMC e Coordenador da Subcomissão Desportiva da Comissão Organizadora do Grande Prémio de Macau, afirmou ser “uma honra receber novamente a FIA e os nossos colegas membros de todo o mundo em Macau. A Conferência Anual representa uma excelente oportunidade para reflectirmos sobre o progresso alcançado em conjunto durante o último ano e definirmos as prioridades que irão orientar o futuro da nossa Federação. Esperamos receber todos os delegados para aqueles que serão, certamente, dias muito produtivos.”

Na sequência do sucesso da edição do ano passado, o complexo Galaxy Macau, através do Galaxy International Convention Center , será o local anfitrião da Conferência FIA em 2026 e 2027. A FIA realizou pela primeira vez a sua conferência anual em Macau em Junho de 2025, reunindo 446 delegados de 198 organizações membros provenientes de 139 países e territórios.