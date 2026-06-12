Wondera | Festival dedicado ao bem-estar acontece este fim-de-semana na Barra

A primeira edição do “Wondera – Festival de Bem-estar e Cultura de Macau” tem hora marcada para acontecer este fim-de-semana nos Estaleiros Navais n.º 1 e 2 na zona da Barra. Há sessões de arte terapia, Ioga, gastronomia e workshops para quem quer ter experiências saudáveis ligadas ao corpo e à mente

Os Estaleiros Navais n.º 1 e 2 da Barra, na península de Macau, já estão a postos para receber a primeira edição do “Wondera – Festival de Bem-estar e Cultura de Macau”, que, como o nome indica, traz actividades relacionadas com o bem-estar interior e do corpo, sem esquecer iniciativas ligadas à cultura, prática desportiva e workshops.

Embora hoje tenha lugar uma sessão, entre as 11h e as 18h, sobre como comunicar com minerais, intitulada “Mineral Communication – A Crystal Dialogue Workshop”, a verdade é que a abertura do festival se faz oficialmente amanhã às 15h, na zona exterior do Estaleiro Naval n.º1.

Os participantes podem desfrutar de mais de 32 programas relacionados com o bem-estar físico, mental e espiritual, bem como 42 bancas de mercado locais, explica a organização, em comunicado. Haverá ainda palestras e música ao vivo.

O evento conta com cinco zonas, nomeadamente o “Healiverse Market”, que junta 42 bancas de negócios e produtos locais ligados às áreas do bem-estar, artesanato e gastronomia; a zona “Sonic Tribe”, onde se disponibilizam “banhos sonoros, sessões com taças tibetanas e experiências de atenção plena acompanhadas por café, saqué e chá”.

O público poderá também assistir à “Astra Tribe”, onde se apresentam palestras sobre a área do bem-estar, enquanto na “Pulse Tribe” haverá sessões de Ioga, Fitness e actuações de música ao vivo. Por sua vez, na “HeART Tribe” disponibilizam-se “sessões de transcrição do Sutra do Coração” e também actividades ligadas à arte como forma de terapia para problemas do foro psicológico.

Segundo uma nota da organização, o “Wondera Festival” tem a temática central ligada à ideia de que “tudo é cura”, visando apresentar propostas de cura alternativa e “actividades que ultrapassam os formatos tradicionais”, a fim de criar “uma cultura do bem-estar enraizada em Macau”.

“No período pós-pandemia a procura global por experiências de bem-estar tem crescido rapidamente, com mais pessoas a darem prioridade ao equilíbrio interior e à saúde mental. Como cidade onde as tradições orientais e ocidentais se encontram, Macau possui condições naturais para o florescimento de uma cultura de bem-estar dinâmica”, considera a organização.

O “Wondera Festival” coincide com o Dia Global do Bem-Estar e o Dia Internacional do Ioga, ambos celebrados em Junho, pelo que pretende transformar-se numa “plataforma acessível, acolhedora e positiva para a promoção da cultura do bem-estar, assente nos valores da descoberta, cura, criatividade, ligação humana e identidade local”, descreve a mesma nota.

Exercícios de existência

Amanhã, sábado, terão lugar actividades relacionadas, por exemplo, com as áreas da numerologia ou da limpeza espiritual de espaços, como é o caso da actividade “Five Senses Sound Bath Space”, com Fefe Chan, entre as 14h e as 14h30. Entre as 13h30 e as 14h30, decorre a sessão “Healing Living Room: Collective OH Card Exploration”; enquanto que entre as 15h30 e as 17h30, na área “Astra Tribe”, acontece a sessão “Numerology – Space Floristry: Your Home Energy Floral Arrangement Workshop”. Este workshop “alia uma leitura personalizada de numerologia à criação prática de arranjos florais, permitindo aos participantes criar um vaso personalizado destinado a potenciar a sua sorte”, é explicado.

O público pode ainda participar na “Noite dos Escritores”, com a escritora Galilee Ma, com sessões de “escrita cronometrada e motivação entre pares”, para potenciar a expressão escrita dos participantes. Esta sessão acontece no domingo entre as 19h e as 22h na zona “Pulse Tribe” no Estaleiro Naval n.º2.

Por sua vez, a realizadora Harriet Wong e Chon Cheng lideram a actividade “The Uncertainty Practice – A Play on Love, Freedom and Responsability”, que não é mais do que “um diálogo situado na intersecção entre teatro e psicologia, explorando temas como o amor, a liberdade e a responsabilidade”. Esta sessão acontece amanhã entre as 15h45 e as 17h.

Na música, destaca-se a actuação de Daniel, artista sonoro, com o evento “EMC:EMI – Electromagnetic compatibilities and interferences”, que acontece entre as 20h e 21h no Estaleiro Naval n.º2, na zona “Pulse Tribe”. Aqui, o artista recorre a “interferências magnéticas entre as máquinas como uma metáfora”, conectando “sinais electrónicos, sensores e ondas sonoras de rádio para explorar uma alegoria sonora da harmonia e discórdia nas relações humanas”.

O festival é organizado pelas entidades Oneness Space, CYCA Macao e Long Fung Drama Club. A participação nas actividades faz-se através de inscrição prévia através de um formulário disponível nas redes sociais ou de um código QR, funcionando este sistema por ordem de chegada. O “Wondera Festival” realiza-se entre as 10h e as 22h, sendo que a zona do mercado estará aberta entre as 12h e as 21h.