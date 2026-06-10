Ensino Superior | Candidaturas para bolsas arrancam a 22 de Junho

As candidaturas para os três planos de bolsas de estudo disponibilizadas no âmbito do Programa de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior do Fundo Educativo (FE) arrancam a 22 de Junho. A informação foi divulgada ontem pela Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ).

As candidaturas para o plano de financiamento de bolsas de estudo para o ensino superior decorrem até 10 de Julho, incluem o financiamento desde os cursos pré-universitários até doutoramentos e destinam-se a alunos com dificuldades financeiros ou desempenho académico de excelência.

Também as candidaturas para as bolsas do Plano de Bolsas de Mérito para a Frequência das Melhores Instituições de Ensino Superior no Ranking Mundial decorrem até 22 de Junho. Estas bolsas visam apoiar os alunos inscritos nas melhores universidades mundiais. Finalmente, as candidaturas para as bolsas do Plano de Pagamento dos Juros ao Crédito para os Estudos prolongam-se até mais tarde, 30 de Dezembro. Este plano destina-se aos candidatos que prossigam os estudos em cursos pré-universitários ou cursos do ensino superior com grau de licenciatura ou inferior.