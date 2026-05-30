Diálogo Shangri-La | Ministro da Defesa não vai ao fórum de Singapura

O ministro da Defesa chinês, Dong Jun, vai faltar pela segunda vez ao Diálogo Shangri-La, principal fórum de segurança da Ásia, anunciaram ontem fontes oficiais.

Na conferência de imprensa mensal do ministério da Defesa chinês, o porta-voz militar Jiang Bin afirmou que a delegação “inclui especialistas e académicos” da Universidade Nacional de Defesa, da Academia de Ciências Militares e da Marinha chinesa.

Segundo Jiang, a comitiva “realizará intercâmbios aprofundados em instituições de ensino de Singapura”, com o objectivo de “melhorar a compreensão mútua, gerar consensos e contribuir para a manutenção da estabilidade na região Ásia-Pacífico”.

O porta-voz acrescentou que os representantes chineses “dão ênfase à cooperação na Ásia-Pacífico e defendem uma abordagem aberta e inclusiva”, mas não explicou a ausência de Dong no fórum, que começa hoje em Singapura.

Organizado desde 2002 pelo Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS), o Diálogo Shangri-La consolidou-se como uma das principais conferências internacionais sobre segurança e defesa, reunindo responsáveis militares, diplomatas e especialistas de dezenas de países.

Esta é a segunda vez consecutiva que o ministro chinês da Defesa falta ao evento, ao qual deverá comparecer o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, que este mês visitou a China acompanhando o Presidente norte-americano, Donald Trump, durante a visita de Estado ao país asiático.

Na edição de 2025, Pequim também optou por não enviar Dong Jun, sendo representada por uma delegação da Universidade Nacional de Defesa, decisão que impediu o habitual encontro bilateral com o chefe do Pentágono.