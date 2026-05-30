Jogo | PJ anuncia burlas com fichas falsas

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou um caso de burla com recurso a fichas de jogo falsificadas. Segundo a informação noticiada pelo jornal Ou Mun, a investigação resultou na detenção de duas pessoas do Interior que tinham na sua posse 35 fichas de jogo falsas, cada uma com um valor de 10 mil dólares de Hong Kong. No entanto, a PJ acredita que se trata de um grupo criminoso do Interior, com pelo menos cinco membros, três dois quais a monte.

O caso foi descoberto depois de um dos membros ter tentado trocado 15 fichas com uma mulher local, envolvida em trocas ilegais de dinheiro. Nessa altura, surgiram as autoridades e interceptaram os três intervenientes para interrogatório.

Contudo, ainda antes disso, um dos suspeitos burlou um jogador, ao receber 130 mil dólares de Hong Kong e entregar-lhe 13 fichas falsas. Os dois homens ficaram indiciados pelo crime de burla. A mulher está indiciada pelo crime de troca ilegal de dinheiro.

Crime | Gerente de loja detida por furtar malas

Uma mulher que trabalhava como gerente de uma loja de artigos de luxo na zona central de Macau foi detida por roubar 35 malas no valor de 16,67 milhões de dólares de Hong Kong. Segundo escreveu o jornal Ou Mun, a mulher vendeu os artigos com um desconto de dez por cento, permitindo-lhe ganhar ainda 15 milhões de dólares de Hong Kong.

A Polícia Judiciária (PJ) adiantou que a mulher terá iniciado esta prática em Novembro do ano passado, aproveitando-se das suas funções de gerente. As autoridades policiais disseram ainda que a suspeita se fazia passar por representante da empresa, alegando ter permissão para encomendar malas de luxo de marcas famosas, tendo burlado três pessoas e emitindo facturas na loja onde trabalhava.

O caso foi denunciado pelo responsável da loja, sendo que a mulher alegou que a maioria do dinheiro foi usado para investir em moeda virtual, já o tendo perdido todo.