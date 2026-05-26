Paquistão | China condena ataque contra comboio e oferece apoio

A China lamentou ontem o ataque contra um comboio suburbano no oeste do Paquistão, no qual morreram pelo menos 29 pessoas, e manifestou disponibilidade para reforçar a cooperação bilateral antiterrorista. Em conferência de imprensa, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Mao Ning, afirmou que a China “condena firmemente” o ataque terrorista e expressou solidariedade com vítimas e familiares.

“A China opõe-se firmemente a todas as formas de terrorismo e continuará a apoiar o Paquistão na luta contra o terrorismo, na manutenção da unidade e estabilidade social e na proteção da segurança da população”, declarou Mao.

O ataque, já reivindicado pelo Exército de Libertação do Baluchistão (BLA, atingiu um comboio perto da passagem de nível de Chaman Phatak, em Quetta, capital da província do Baluchistão, situada a cerca de 125 quilómetros da fronteira com o Afeganistão.

Pelo menos 29 pessoas morreram e 102 ficaram feridas, de acordo com fontes policiais. A agência de notícias France-Presse indicou que o comboio transportava soldados e familiares de Quetta para Peshawar.

O Baluchistão, a maior província do Paquistão em extensão territorial, mas também uma das menos desenvolvidas, é palco há décadas de uma rebelião separatista armada contra o Governo central. A condenação chinesa coincide com a visita oficial de quatro dias que o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, iniciou, no sábado, à China.