IIM | Imagens de Roberto Badaroco em exposição

O Instituto Internacional de Macau (IIM) apresenta, a partir do próximo dia 5 de Junho, uma nova mostra de fotografia. “Natureza de Macau: Aves e Flores” é exibida na H2H (Hold On to Hope), da Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau (ARTM), situada na vila de Ká-Hó, em Coloane.

Roberto Badaroco, macaense e conhecido por “Bobby” é um “entusiasta de fotografia que cedo, aos oito anos, tomou gosto por ela”, tendo continuado a fotografar depois de se ter aposentado da Polícia Judiciária. O IIM explica que nessa fase da sua vida “passou a dedicar-se quase inteiramente a extrair da sua Canon EOS-1D X e Fujifilm X-T3, fotografias temáticas sobre a natureza”, sendo que “flores e pequenos insectos constituem o seu especial interesse”, sem esquecer as aves.

“Bobby” tem apresentado parte do seu trabalho fotográfico nas redes sociais, com imagens que são “fruto da sua paciência e objecto de grata memória”. Já expôs no Encontro dos Macaenses em 2016, através do Instituto Internacional de Macau (IIM). A sua mais recente mostra aconteceu em 2024, no Auditório do Carmo, na Taipa.

Esta exposição nasce de uma parceria entre o IIM e ARTM, em colaboração com a Escola Secundária Luso-Chinesa Luís Gonzaga Gomes, divulgando-se “a rica variedade de aves que existe em Macau, de um conjunto de mais de 400 espécimes, bem como as suas características distintas da natureza”. A exposição pode ser vista na galeria da ARTM até ao dia 28 de Junho.