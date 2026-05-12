Tailândia | Antigo primeiro-ministro libertado da prisão

O antigo primeiro-ministro da Tailândia Thaksin Shinawatra, figura-chave da política local, foi libertado ontem de uma prisão da capital Banguecoque.

O bilionário de 76 anos, que fez fortuna no sector das telecomunicações, cumpria desde Setembro uma pena de um ano de prisão por corrupção. Shinawatra será obrigado a usar uma pulseira electrónica de monitorização durante o período de liberdade condicional de quatro meses.

A família Shinawatra, com o seu partido Pheu Thai e formações políticas anteriores, dominou a vida política tailandesa durante cerca de 20 anos. Apoiado pelas populações rurais, o partido foi durante muito tempo um inimigo declarado da elite pró-militar e pró-monarquia, que via o populismo de Shinawatra como uma ameaça à ordem social tradicional.

Thaksin Shinawatra foi primeiro-ministro de 2001 a 2006, antes de ser deposto num golpe militar e de se exilar durante cerca de dez anos. A irmã mais nova, Yingluck, foi primeira-ministra de 2011 a 2014, antes de ser também deposta pelos militares, e a filha, Paetongtarn, foi exonerada em Agosto de 2025, após um ano no cargo.

O Partido Pheu Thai registou o pior resultado eleitoral nas eleições parlamentares de fevereiro, caindo para o terceiro lugar e levantando questões sobre o futuro da dinastia política Shinawatra. No entanto, a inclusão do partido na coligação governamental do primeiro-ministro conservador, Anutin Charnvirakul, deixou em aberto a possibilidade de um regresso político da família.