Basquetebol | Hong Kong adia apostas face a aumento do mercado de previsões

O Governo de Hong Kong anunciou o adiamento da legalização das apostas em jogos de basquetebol, devido ao crescimento do investimento no mercado de previsões a nível mundial, que poderá alimentar “indirectamente actividades clandestinas”. Na segunda-feira à noite, o Departamento de Assuntos Internos e da Juventude (HYAB, na sigla em inglês) reiterou à imprensa local que apostar em competições desportivas através de plataformas do mercado de previsões é ilegal.

Estas plataformas permitem aos clientes comprar e vender ‘contratos’ ligados ao resultado de eventos futuros políticos, desportivos ou culturais, sobre uma ampla gama de situações. Muito do crescimento recente se tem devido às apostas desportivas, após plataformas, como Polymarket e Kalshi, terem assinado acordos com várias equipas de ligas desportivas.

O Governo de Hong Kong disse que lançar apostas de basquetebol no actual contexto poderia atrair mais dinheiro para o mercado de previsão, “alimentando indirectamente actividades clandestinas”. “Perante os últimos acontecimentos, o Governo considerou necessário estudar o modelo e a plataforma emergentes com maior profundidade”, afirmou um porta-voz do HYAB.

“Para prevenir dados para o interesse público, os novos projetos de apostas não devem prosseguir até que as condições estejam amadurecidas”, acrescentou. O Governo de Hong Kong sublinhou que o volume de dinheiro investido no mercado de previsão triplicou em 2025, atingindo 64 mil milhões de dólares.

O parlamento do território aprovou em setembro a legalização das apostas em jogos de basquetebol, que passariam a ser operadas pelo Hong Kong Jockey Club, replicando o modelo já existente para as corridas de cavalos e apostas em futebol.