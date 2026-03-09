CCM | Vinda de Rodrigo Leão a Macau adiada

O concerto de Rodrigo Leão em Macau, programado para a próxima quarta-feira e adiado devido ao impacto da guerra no Irão nas ligações aéreas, realiza-se “em Abril ou mais tarde”, disse à Lusa a organização.

O espectáculo realiza-se no âmbito da 15.ª edição do festival literário de Macau Rota das Letras, que arrancou na quinta-feira e decorre até dia 15 de Março.

“Temos de ver quando é que a sala do grande auditório do Centro Cultural de Macau está disponível outra vez, em Março já sei que é impossível. No mínimo vai ser em Abril ou mais tarde, mas vamos tentar que seja em Abril”, referiu à Lusa o director do festival, Ricardo Pinto.

O responsável notou que é necessário conciliar a disponibilidade do músico e da equipa, da sala do espectáculo, além de “ver se, entretanto, normalizaram os preços dos aviões”. “Estavam a pedir 30 mil patacas ou 40 mil patacas, no mínimo, por cada voo em classe económica”, referiu.

Em comunicado, divulgado no sábado nas redes sociais, o festival anunciou que o concerto “O Rapaz da Montanha” foi adiado “devido à instabilidade regional no Oriente Médio e ao impacto nas operações de voos internacionais”.

“Apesar dos melhores esforços da equipa de produção para garantir rotas alternativas, o cancelamento das ligações aéreas de origem impossibilitou a chegada a Macau conforme planeado”, lê-se.

Ainda de acordo com a nota, os ingressos já adquiridos permanecem válidos, embora o reembolso integral do bilhete seja possível para quem não puder comparecer na nova data a anunciar.