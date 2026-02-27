ODH | Uigures deportados em paradeiro desconhecido

O Observatório de Direitos Humanos (ODH) denunciou ontem que 40 uigures – minoria muçulmana chinesa – deportados há um ano da Tailândia para a China estão “em paradeiro desconhecido”, após Banguecoque ter interrompido as visitas periódicas a que se comprometeu.

As autoridades tailandesas deportaram em 27 de Fevereiro de 2025 os 40 uigures que se encontravam há cerca de uma década na Tailândia, ao abrigo de um acordo com Pequim. A decisão foi criticada pelas Nações Unidas e por organizações de defesa dos direitos humanos.

“Colocaram 40 uigures em camiões com vidros escurecidos e enviaram-nos à força para a China”, recordou o Observatório de Direitos Humanos (Human Rights Watch, em inglês), na véspera de se cumprir um ano da deportação.

Segundo o ODH, a Tailândia suspendeu em Junho as visitas que se tinha comprometido a realizar periodicamente à região de Xinjiang, no noroeste da China, com o objectivo declarado de garantir o bem-estar dos deportados.

A última visita oficialmente comunicada por Banguecoque ocorreu em Março do ano passado, quando uma delegação liderada pelos então ministros da Defesa e da Justiça visitou 14 dos deportados.