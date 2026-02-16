K-Pop | Mark Tuan actua no Studio City em Março

Mark Tuan, cantor do grupo de K-Pop GOT7, actua em Macau a 28 de Março no concerto “Silhouette: The Shape of You FANCON ENCORE”, apresentando as canções do novo álbum com o mesmo nome. Os bilhetes estão à venda desde sexta-feira

O Studio City Event Center acolhe, no dia 28 de Março, aquele que promete ser um grande espectáculo para os amantes de K-Pop. Trata-se da actuação de Mark Tuan, membro do famoso grupo GOT7, que vem apresentar o concerto “MARK TUAN – Silhouette: The Shape of You FANCON ENCORE”, que visa “celebrar a evolução musical de Mark, oferecendo uma visão intimista de uma jornada pessoal de crescimento” do músico no universo dos espectáculos e dos discos, descreve um comunicado do Studio City.

Os bilhetes estão à venda desde sexta-feira, 13, com valores a variar entre as 899 e 2.199 patacas, sendo que todos os titulares dos ingressos podem ter acesso a uma oferta adicional, nomeadamente um poster autografado e “a oportunidade de participar numa sessão ‘Hi-Bye’, oferecendo uma experiência interactiva que vai além das expectativas”, é revelado.

O espectáculo, num formato mais próximo dos fãs, mostrará como Mark Tuan tem, na qualidade de cantor e compositor, “continuado a expandir as fronteiras musicais”, desenvolvendo “um estilo distinto nos últimos anos que combina rock alternativo com influências pop”.

Há muito que Mark Tuan anda com esta digressão na estrada, terminando agora em Macau. Tal espectáculo irá “enriquecer ainda mais o panorama do entretenimento ao vivo da cidade, proporcionando ao público experiências culturais de alta qualidade”, descreve o Studio City.

Canções na berra

Esta constitui também uma oportunidade para Mark Tuan apresentar o seu segundo miniálbum, “Silhouette”, que traz o single principal carregado de emoção, “Sunsets and Cigarettes”; e uma “terna serenata” de nome “Pretty Little Picture”. Segue-se a música “visionária” de nome “Autopilot”.

Este disco é como “um diário privado”, captando “a transição [de Mark Tuan] e a transformação através da música e das imagens, oferecendo um vislumbre do caminho a seguir na sua evolução musical”.

Os GOT7 nasceram na Coreia do Sul em 2014, sob alçada da JYP Entertainment, e contam com sete cantores, um deles Mark Tuan, que se tem destacado numa carreira a solo.