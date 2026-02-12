Ano Novo Chinês | FRC apresenta mostra com Cavalo como protagonista

“A Galope do Ano do Cavalo de Fogo” é o nome da exposição que a Fundação Rui Cunha apresenta na sua galeria, desde terça-feira, e que celebra a chegada de um novo ano no calendário chinês. O público pode ver, durante quatro semanas, 26 obras de arte da autoria de artistas chineses e portugueses numa mostra organizada em parceria com a Associação de Poesia dos Amigos do Jardim da Flora

A galeria da Fundação Rui Cunha (FRC) tem patente a exposição “A Galope do Ano do Cavalo de Fogo”, que visa celebrar a chegada do Ano do Cavalo com 26 trabalhos artísticos. Segundo um comunicado oficial, a mostra está disponível para visita do público desde terça-feira, contando com “26 eclécticas obras” realizadas por artistas portugueses e chineses, nomeadamente Lei Iat Po, Natalie Lao, Lee Chau Ping, He Jianguo, Liu Shengli, Wilson Lam, Li Jinxiang, Meng Li, ou Lei Pui Seong, a que se juntam nomes como Paulo Valentim, Arlinda Frota, Rui Calado, Vasco d’Orey Bobone.

Trata-se de um conjunto de obras realizadas anteriormente por artistas “que passaram pela Galeria [da FRC] ao longo de quase catorze anos”, fazendo parte do acervo da FRC. A iniciativa foi organizada em parceria com a Associação de Poesia dos Amigos do Jardim da Flora, “que dedicou a este evento versos caligrafados de bons auspícios”.

Os trabalhos expostos consistem num “conjunto diversificado de obras de influência oriental”, propondo-se, com esta mostra, “uma viagem visual e cultural através de diferentes expressões artísticas, como a caligrafia, a pintura, a escultura e a cerâmica, explorando temas como movimento, energia, espiritualidade e renovação, valores intrinsecamente ligados a esta celebração milenar”.

Um diálogo permanente

A FRC descreve que este conjunto de trabalhos artísticos reflecte “o diálogo entre culturas, tradições, linguagens artísticas e materiais diversos, destacando-se a fusão desta riqueza simbólica associada à quadra festiva do calendário lunar”.

Com esta mostra, a FRC diz querer “reforçar o seu compromisso com a divulgação da arte e com a promoção do encontro entre artistas locais de diferentes culturas, assinalando de forma emblemática a união da sociedade de Macau em torno das celebrações de cada data histórica ou efeméride local”.