NAPE | Associações contra concentração de fumo

A Associação da Vida Saudável Sem Fumo de Macau está preocupada a concentração de fumo de tabaco que pode ser gerada pela proibição de fumar nas imediações do Parque do Dr. Carlos d’Assumpção, no NAPE. O presidente da associação, Ip Wai Seng, está céptico em relação à eficácia do estabelecimento da “Zona de proibição de fumar”, que arrancou na quinta-feira a título experimental.

A medida fixou locais para fumadores que, na opinião de Ip Wai Seng, irá atrair muitos fumadores, gerando grandes quantidades de fumo passivo com impacto para os residentes e o ambiente da zona. Ainda assim, o dirigente concorda com a proibição de fumar na rua e espera que o Governo faça uma avaliação do período experimental da proibição de fumar no NAPE e que implemente um mecanismo de sanções.

Em declarações ao jornal Ou Mun, Ip Wai Seng salientou que as campanhas de sensibilização não resultam e que a penalização é a forma mais eficaz de combater o tabagismo.

Como tal, o dirigente acredita que controlar o tabagismo, eliminar o fumo passivo e proteger a saúde dos residentes requer, em primeiro lugar, expandir continuamente o âmbito das proibições de fumar em locais públicos. Ip Wai Seng defende a aplicação da lei através de meios tecnológico para recolha de provas, como câmaras de vídeo-vigilância.