Concerto | Tyson Yoshi ao vivo na arena do Londoner este fim-de-semana

O popular rapper de Hong Kong Tyson Yoshi vai actuar no Arena do Londoner no sábado e domingo, depois de ter sido anunciado que será um dos artistas convidados do espectáculo de Ano Novo Chinês de Jimmy O. Yang. Com dois discos na bagagem, Tyson Yoshi é um dos artistas mais populares da região vizinha

Agora é oficial. Tyson Yoshi irá actuar pela primeira vez em Macau no próximo fim-de-semana na arena do Londoner. Os concertos estão marcados para sábado, a partir das 20h, e domingo às 19h. Os bilhetes estão à venda e custam entre 1.280 e 680 patacas.

Fazendo jus à imagem de bad boy recheado de produtos de luxo, o espectáculo do artista de Hong Kong intitula-se “Tyson Yoshi o Vilão ao vivo em Macau”.

O primeiro disco de Yoshi, magistralmente intitulado como “1st” foi lançado em 2019, começando uma carreira que em pouco tempo o tornaria num dos artistas de Hong Kong mais populares ao nível do hop hop mais comercial que se faz. Corpo musculado e uma aparente alergia a roupa no torso, aliado a uma vertente mais romântica de rap, fizeram de Tyson Yoshi um fenómeno de visualizações no YouTube, com o vídeo da música “Christy”, dedicada à sua namorada e futura esposa, a superar os 36 milhões de visualizações e mais de 21 milhões de streams no Spotify em mais de 100 países.

Não só a música o catapultou para a fama, como em Junho de 2024 pediu a namorada em casamento durante um concerto.

Porém, antes disso, em 2021, a popularidade do artista de Hong Kong voltou a ter um novo impulso, depois de actuar no Music is Live ao lado de Terence Lam, Keung To e Jer Lau. Em Abril de 2023, Yoshi lançou o segundo registo discográfico: “2nd Pre Evolution”, que acabaria por consolidar a sua carreira.

Digestão fácil

No repertório dos concertos na arena do Londoner não vão falar os singles “Christy”, “I don’t smoke & I don’t drink” e “Would you be mine?”.

Apesar da imagem de bad boy, Tyson Yoshi, ou Ben Cheng Tsun Yin, estudou no Reino Unido, onde fez o secundário e se licenciou em Arquitectura de Interiores pela Universidade de Brighton. Um ano antes de lançar o primeiro disco, deu início à carreira em Taiwan com o lançamento do single “To My Queen”, que haveria de dar o mote para as sonoridades que haveria de trilhar.

Após a estreia em palco em Macau, o romântico rapper de Hong Kong vai voltar a actuar no Cotai, desta vez no Galaxy Arena no espectáculo de comédia e música de Jimmy O. Yang. Os espectáculos estão marcados para os dias 21 e 22 de Fevereiro.