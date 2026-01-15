Mário Laginha edita “Retorno”, segundo álbum em nome próprio

O pianista e compositor Mário Laginha edita o segundo álbum em nome próprio, “Retorno”, a 5 de Fevereiro, quando se apresenta no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, regressando no dia seguinte.

“Neste CD fiz uma coisa que nunca tinha feito, que foi pôr improvisos totais, o que eu tenho muito noutros álbuns são introduções improvisadas para chegar ao tema, e, alguns destes improvisos [incluídos em ‘Retorno’ acabam por ter um mote que eu sigo do princípio ao fim, o ‘Improviso II – Para a Francisca’ é um desses, isto eu nunca tinha feito. Não é uma coisa nova no mundo, mas é para mim”, disse o músico em entrevista à Agência Lusa.

“Retorno” é o segundo álbum em nome próprio de um dos mais regulares músicos nos palcos de jazz portugueses, 19 anos depois de “Canções e Fugas”.

Sobre a escolha do título, o pianista afirmou que, por um lado, retorna ao seu primeiro disco a solo, mas a ideia surgiu de um tema que compôs com o mesmo nome para a banda sonora de “Campo de Sangue” (2022), de João Mário Grilo, a partir do romance homónimo de Dulce Maria Cardoso, publicado em 2018. Laginha é o autor desta banda sonora que inclui o tema “Retorno”, cujos Direitos de Autor, no contexto do filme tinha vendido e não podia usar, mas queria de alguma forma envolver a autora do romance, e que escreveu um outro romance intitulado “O Retorno” (2012) e pediu-lhe autorização para usar o título no CD.

“‘Retorno’, eu gosto e soa-me bem, e apesar de tudo, não é um título imediato”, argumentou, referindo que também assinala um retorno a si próprio, enquanto compositor.

Mais livre

O músico reconheceu que se sentiu mais livre neste álbum, uma consequência relativamente ao álbum “Canções e Fugas”, que “foi um disco muito estruturado” em que quis fazer “uma graça com os Prelúdios e Fugas, de Bach”. “Eu tinha uma canção e uma fuga, nas fugas não há qualquer improviso, foram escritas segundo a sua técnica e neste disco queria algo mais livre”, explicou, referindo que em todos os temas há improvisações e no 1º tema, “Fugato Baião”, que liga ao seu primeiro álbum a solo, “começa com uma ideia de fuga e depois liberta-se, e onde já pus improvisação”. “É um disco muito mais livre, com muito mais improvisação”, sublinhou.

“Retorno” é constituído por 14 composições, todas de sua autoria e interpretadas ao piano. Um dos temas, “Santo Amaro”, é inspirado “numa aldeia à beira mar”, onde o músico passa férias, habitualmente, e a melodia remete para uma ondulação, como acontece em Santo Amaro. “O nome só surgiu depois de o compor”, disse.

O álbum inclui cinco improvisos, e do alinhamento fazem parte “Improviso-A Dança dos Camiões”, “No Segundo Dia”, “Batuque” ou “Mãos Abertas”, entre outros temas. Sobre o tema de abertura, “Fugato Baião”, Laginha referiu que “é invulgar, num disco a solo, começar com uma melodia que não tem acompanhamento, é meio inesperado”.

Nos dois concertos no CCB Mário Laginha conta apresentar o alinhamento completo de “Retorno”. A escolha de tocar a solo, foi “fazer um disco e por cá para fora, e tem mais a ver com a decisão de juntar essa música e dá-la a conhecer”.