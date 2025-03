Jazz | “S.T.A.O. Hong Kong + MJPA” amanhã na Fundação Rui Cunha

A Fundação Rui Cunha (FRC) apresenta amanhã, a partir das 21h, a primeira edição do “Saturday Night Jazz” do ano, com um concerto que trará os “S.T.A.O. Hong Kong + MJPA” ao palco da galeria da FRC para celebrar o reencontro com amigos de longa data.

Os artistas de Hong Kong estão de volta, desta vez com a banda S.T.A.O. que se apresenta como um quarteto de cordas, incluindo no seu repertório uma variedade de estilos populares, como o swing, bebop, bossa nova, balada e jazz-valsa. Nesta composição, os guitarristas Mark Leung, Moon Wong e Brian Mok, irão juntar-se ao baixista Fish Yu.

Os quatro membros não são apenas parceiros de performance, são também mentores e alunos uns dos outros, e amigos dos músicos locais, com quem vêm promovendo ao longo dos anos um interessante e positivo intercâmbio musical.

O guitarrista e promotor de Hong Kong, Mark Leung, é o fundador da Olá School of Music, onde lecciona e desenvolve estudos de performance e educação musical, fundador da Sound & Good Co., fundador e presidente da Free Music Association (FMA), e ainda membro da Sociedade de Compositores e Autores de Hong Kong (CASH).

Actualmente instrutor de guitarra, com mais de 20 anos de experiência de ensino, Mark Leung foi lente no programa de graduação da Faculdade de Tecnologia de Hong Kong, onde leccionou “Introdução à Música Popular”. Ao longo da sua carreira, estudou com o conceituado guitarrista clássico Chan Kwok Wah, o guitarrista de jazz Teddy Suen, os guitarristas de jazz portugueses Nuno Ferreira e Mário Delgado, e o contrabaixista de jazz português Zé Eduardo.

O mestre Zé Eduardo ministrou vários cursos de jazz em Macau e Portugal, por onde passaram estes empenhados aprendizes do território vizinho, juntamente com o grupo local que viria a constituir a Associação de Promoção do Jazz de Macau. Os músicos da MJPA também se apresentarão na segunda parte do concerto, liderados pelo presidente e guitarrista Mars Lei, tocando os populares temas clássicos do jazz.