Saúde | Recebidos 480 pedidos de apoio para procriação assistida

Desde que o Governo lançou o Programa de Comparticipação no Tratamento de Procriação Medicamente Assistida, em Dezembro de 2024, até Novembro do ano passado, os Serviços de Saúde (SS) receberam 480 pedidos de residentes, indicou o director dos Serviços de Saúde, Alvis Lo, em resposta a uma interpelação escrita assinada por Leong Sun Iok.

No mesmo período temporal, Alvis Lo revelou que 352 casais foram encaminhados para a consulta externa de infertilidade do Centro Médico Macau Union, dos quais “cerca de 130 casos estão em condições de receber os serviços de técnica de fertilização in vitro ou técnica de injecção intracitoplasmática de espermatozoides”.

Sobre o acesso a este tipo de cuidados de saúde, o director dos SS indicou que, a partir de Outubro de 2025, estes serviços encontram-se disponíveis, de forma gradual, com o objectivo de que todos os casos elegíveis possam ser atendidos dentro do primeiro semestre” de 2026.

Alvis Lo acrescentou que “o Centro Médico de Macau Union alocou 16 trabalhadores, incluindo médicos, técnicos de análises laboratoriais e profissionais de enfermagem, entre outros, para apoiar os serviços de procriação assistida”.

Actualmente, os subsídios abrangem despesas de recolha de ovócitos e de transferência de embriões em dois ciclos (cada ciclo inclui uma cirurgia de recolha de ovócitos e uma transferência embrionária). Porém, o director dos SS sublinhou que o programa “ainda se encontra numa fase inicial de implementação”, mas que no futuro poderá ser revisto após uma avaliação à sua eficácia.