Venezuela | Timor-Leste reafirma compromisso com direito internacional e apela à contenção

O Governo de Timor-Leste apelou ontem à contenção e reafirmou o seu compromisso com o direito internacional, referindo-se à intervenção dos Estados Unidos na Venezuela e à remoção forçada do Presidente Nicolás Maduro.

“Timor-Leste reafirma o seu compromisso com o direito internacional, incluindo o respeito pela soberania, a não utilização da ameaça ou do uso da força contra a integridade territorial, ou a independência política de qualquer Estado, bem como a resolução pacífica de diferendos”, salienta, em comunicado, o executivo timorense.

Timor-Leste destaca que aqueles princípios estão consagrados na Carta das Nações Unidas e são essenciais para “salvaguardar a independência de todos os Estados, em particular dos pequenos Estados”.

No comunicado, o Governo timorense expressa também “preocupação com a perturbação da vida civil e com o potencial impacto humanitário resultante de actividades militares estrangeiras”. “Timor-Leste apela à contenção, ao regresso ao diálogo e à diplomacia, e a uma resolução pacífica da situação, conforme o direito internacional e os princípios da Carta das Nações Unidas”, acrescenta.

Maduro e a mulher prestaram, segunda-feira, breves declarações num tribunal de Nova Iorque para responder às acusações de tráfico de droga, corrupção e branqueamento de capitais e ambos declararam estar inocentes. A próxima audiência está marcada para 17 de Março.

A vice-presidente executiva Delcy Rodríguez assumiu a presidência interina do país com o apoio das Forças Armadas. A comunidade internacional dividiu-se entre a condenação ao ataque dos Estados Unidos a Caracas e saudações pela queda de Maduro.

A União Europeia defendeu que a transição política na Venezuela deve incluir os líderes da oposição María Corina Machado e Edmundo González, enquanto o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que a acção militar dos EUA poderá ter “implicações preocupantes” para a região, mostrando-se preocupado com a possível “intensificação da instabilidade interna” na Venezuela.