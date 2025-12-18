Ivo M. Ferreira apresenta novo filme sobre grupo terrorista FP-25

Chama-se “Projecto Global” e é o novo filme de Ivo M. Ferreira, realizador português que já viveu no território. A apresentação ao mundo do cinema está agendada para acontecer no Festival Internacional de Cinema de Roterdão, em Janeiro, que decorre nos Países Baixos.

A longa-metragem integra a competição “Big Screen”, cuja narrativa está “ancorada no início dos anos 1980, altura em que Portugal foi palco de atentados e assaltos perpetrados pelas Forças Populares 25 de Abril (FP-25)”.

O projecto de Ivo M. Ferreira, descrito pelo festival como um thriller político “ambientado nos anos turbulentos depois da ‘Revolução dos Cravos'”, conta com actores como Jani Zhao, Rodrigo Tomás, José Pimentão, Gonçalo Waddington, Isac Graça, João Catarré, Ivo Canelas, Hugo Bentes, Isabél Zuaa, dando depois origem a uma série para a RTP. De acordo com a produtora, o filme “Projecto Global” estreia-se nos cinemas portugueses a 23 de Abril do próximo ano.

A história centra-se na Lisboa de 1980, quando Rosa, Jaime e os seus camaradas das FP-25 “deslizam para uma espiral armada onde a moral se desfaz, a lealdade vacila e cada passo abre um abismo mais profundo”. “Afastados de si próprios e com os sonhos de outrora em ruínas, já não reconhecem o país que atravessam, e ainda menos as pessoas que se tornaram”, descreve a sinopse.

Ivo M. Ferreira está também ligado ao panorama local do cinema, tendo realizado em Macau a longa-metragem “Hotel Império”, em 2016, protagonizado por Margarida Vila-Nova. O seu filme, “Cartas da Guerra”, também teve apresentação em Macau.

A estreia de Salvador

Outro filme português que estreia no festival de cinema de Roterdão é “A Providência e a Guitarra”, de João Nicolau, tendo aqui estreia mundial, fora da competição. Trata-se de um projecto que nasce de um conto do escritor Robert Louis Stevenson, sendo interpretado por Pedro Inês, Clara Riedenstein, Isac Graça, Jenna Thiam, Américo Silva e pelo músico Salvador Sobral.

Rodado no verão de 2024, o filme é apresentado como “um mergulho nas agruras e deleites da vida artística e uma exploração das suas consequências” nas relações conjugais e sociais, e assinala a estreia de Salvador Sobral no cinema. “A Providência e a Guitarra” é produzido pela O Som e a Fúria.

Em Roterdão, no programa para curtas e médias-metragens, estarão ainda as curtas-metragens “O”, da actriz e realizadora Francisca Alarcão, uma ficção experimental sobre aversão a umbigos, e “Computadora”, da artista visual Alice dos Reis, que “entrelaça história e ficção numa narrativa divertida sobre a perspetiva feminina e a autodeterminação”, descreve o festival. O 55.º Festival de Cinema de Roterdão decorrerá de 29 de Janeiro a 8 de Fevereiro nos Países Baixos.