Música | Mariza em Macau para concerto de Ano Novo

Integrado na temporada de concertos 2025-2026, o concerto entre a fadista portuguesa Mariza e a Orquestra de Macau está agendado para o último dia do ano, no grande auditório do Centro Cultural de Macau. Eis uma oportunidade única para ver, ou rever, um dos grandes nomes do Fado, numa mescla com música clássica

A fadista Mariza irá actuar em Macau num concerto que assinala a chegada de um novo ano. “Mariza, a Rainha do Fado e a Orquestra de Macau (OM)” é o nome atribuído a este concerto que acontece no grande auditório do Centro Cultural de Macau (CCM) no dia 31 de Dezembro, a partir das 20h.

Segundo uma nota do Instituto Cultural (IC), Mariza vai interpretar, “com a sua voz profundamente emotiva, uma selecção de fados icónicos, proporcionando ao público uma experiência musical que transcende géneros e fronteiras espaciais e temporais”. A fadista é descrita “como uma das maiores estrelas internacionais do Fado, sendo reconhecida pelo seu estilo musical próprio, que incorpora elementos do soul, do jazz e do gospel”.

“Com a sua voz poderosa, tem comovido públicos nos palcos mais prestigiados do mundo. Neste concerto, Mariza apresentará com a OM um repertório que combina fado tradicional e contemporâneo, enriquecido pelos ritmos das mornas de Cabo Verde, ‘rhythm and blues’ e sonoridades do Brasil, de Espanha e de Moçambique”, tratando-se de “uma celebração do fado com um estilo pessoal e diversificado”.

Mariza estreou-se ao mundo em 1999, tendo lançado, desde aí, diversos álbuns de Fado, com vendas superiores a um milhão de cópias em todo o mundo, conquistando legiões de admiradores. Foi três vezes distinguida como Melhor Artista Europeia de Música do Mundo pela BBC Radio 3. Os álbuns “Terra” e “Mundo” valeram-lhe nomeações para os Latin Grammy Awards, consolidando o seu estatuto de estrela mundial e a sua influência musical.

O concerto terá uma duração aproximada de 1h30 sem intervalo, sendo que os bilhetes já estão à venda, com preços que variam entre 180 e as 400 patacas.

Novos sons a caminho

Depois de lançar “Mariza Canta Amália”, em 2020, a artista tem-se dedicado aos palcos. Mas no ano passado lançou um novo single, “Casa”, em 2024, canção integrante do novo álbum, “Amor”. A fadista lançou também o single “Desamor”, que também faz parte desse trabalho discográfico, e no qual Mariza colabora com outro músico bem diferente de si – GSON, da banda Wet Bed Gang, um grupo português de rap.

Citada pela revista Blitz, aquando da apresentação de “Desamor”, Mariza disse que “seria improvável dois músicos de quadrantes completamente diferentes encontrarem-se, mas os nossos quadrantes encontram-se no outro lado da história”. Já GSON referiu que “o facto de sermos de pólos diferentes é o que traz a diferença ao que se está a fazer aqui”.

Sobre o novo álbum, Mariza disse à mesma publicação que se inspirou nas várias formas de amor que existem. “Amor de saudade, amor de mãe, amor de família… o amor, para mim, não é só físico, vai muito além disso.”

Entretanto, a OM anunciou outra iniciativa musical, planeada para acontecer no próximo ano. Trata-se do concerto “Esperança do Futuro”, agendado para 16 de Maio, e cujo programa de recrutamento de jovens músicos locais terminou no passado dia 12 de Dezembro.