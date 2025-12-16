AMCM | Mais empréstimos aprovados em Outubro

A Autoridade Monetária de Macau (AMCM) revelou que o número de empréstimos atribuídos para fins de habitação e actividades imobiliárias aumentaram entre Setembro e Outubro deste ano. Porém, houve uma diminuição do seu saldo bruto.

No caso dos empréstimos para a habitação, o crescimento mensal foi de 4 por cento, tendo registado o montante total de 1,18 mil milhões de patacas.

Neste segmento, os empréstimos a residentes representaram, em Outubro, 97,4 por cento, crescendo 6,2 por cento, no valor global de 1,15 mil milhões de patacas. Porém, na clientela não-residente registou uma quebra de 41,7 por cento, para 30,51 mil milhões de patacas. Na componente imobiliária, destaca-se o grande aumento mensal de 310,1 por cento, com o montante de 845,71 milhões em Outubro, número que se explica pela “baixa base do mês anterior [Setembro]”.

AMCM | Reservas cambiais subiram 1,1% em Novembro

A Autoridade Monetária de Macau (AMCM) revelou que as reservas cambiais da RAEM atingiram em Novembro 240,8 mil milhões de patacas, o que representa um aumento de 1,1 por cento relativamente aos dados rectificados do mês anterior, que atingiram 238,0 mil milhões de patacas.

Estas são estimativas preliminares da AMCM. Além disso, a taxa de câmbio efectiva da pataca de Macau, ponderada pelas suas quotas do comércio, foi de 101,9 no mês de referência, representando um crescimento de 0,47 pontos em comparação com os dados do mês anterior [Outubro] e um decrescimento de 3,66 pontos relativos aos números reportados em Novembro do ano passado.

Segundo a AMCM, tal implica que, em termos globais, “a pataca de Macau subiu mensalmente face às moedas dos principais parceiros comerciais de Macau, mas caiu anualmente”.