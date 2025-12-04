Festival de curtas e animações para ver no Capitólio

Está a decorrer, desde terça-feira, mais uma edição do Festival Internacional de Curtas-metragens de Macau (Macau International Short Film Festival), promovido pela Creative Macau. As sessões decorrem diariamente no Teatro Capitólio, no centro de Macau, sendo que os prémios para os melhores filmes, em diversas categorias, serão entregues no dia 12 deste mês. A partir das 20h30, dessa quarta-feira, serão conhecidas películas vencedoras para “Melhor Filme do Festival”, “Melhor Ficção”, “Melhor Documentário” e “Melhor Animação”.

As sessões de hoje começam às 17h e contam com filmes de animação, nomeadamente “Tape”, de Wing Ki Hui; “Fox Box”, de Ao Ka Meng e Wu Hua Lin, de Macau; e “GARU Y PONKI”, de Cristhian Jallier, da Colômbia. De Macau é exibido também o filme “Granny Pirate3: Typhoon Again”, de Vitty Ho.

Neste filme, uma avó pirata luta contra um tufão para invadir o mercado, mas só regressa com ingredientes básicos. Enquanto desespera, o neto chega com a “Tentação Proibida”, uma chávena de noodles instantâneos, que leva a uma rendição calorosa e surpreendente numa noite selvagem, descreve a sinopse do filme.

Vitty Ho é uma artista visual que se formou em Taiwan com uma bolsa do Instituto Cultural de Macau, tendo feito mestrado no Graduate Institute of Creative Video and Digital Media Industry. Trabalha como designer visual freelancer para produção de teatro e vídeo e anteriormente trabalhou como tutora em várias escolas secundárias de Macau.

Nomes ficcionais

A programação do festival para hoje, na categoria de ficção, conta ainda com mais títulos internacionais, nomeadamente “Prosto skaji privet / Just Say Hi”, de Olga Smelova, da Rússia; “Yo Yo”, de Mohamadreza Mayghani, uma produção conjunta entre o Irão e França; “GOTERAS / Frip”, de Vincente Gónzalez, da Colômbia; e ainda “Plac Wolnosci 4 / Story From Liberty Street”, de Kacper Wiacek, da Polónia. Esta primeira ronda de curtas começa a apresentar-se ao público a partir das 19h30, seguindo-se depois uma segunda ronda de filmes a partir das 20h45.

Nesta segunda ronda, destacam-se os filmes em língua portuguesa, como “Ausente”, de Pedro Nogueira; ou “Coração de Mar”, de Neto Borges e Larissa Malty, do Brasil e Portugal. Pedro Hasrouny, também de Portugal, assina o projecto “Uma Mãe Vai à Praia”.

Na sexta-feira, a programação começa às 17h com filmes de animação, também em português, nomeadamente com “Três Vírgula Catorze”, de Joana Nogueira e Patrícia Rodrigues.