Imobiliário | Aumento trimestral dos preços em 7,7 por cento

Dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) demonstram que os preços médios das casas, por metro quadrado de área útil, registaram um aumento de 7,7 por cento no terceiro trimestre deste ano em comparação com o anterior. Só na península de Macau esse aumento foi de 12,6 por cento, registando-se um preço médio de 74.590 patacas, “devido principalmente aos novos complexos habitacionais terem sido colocados à venda no trimestre de referência”, destaca a DSEC.

Nas ilhas, destaca-se a subida de 4 por cento em Coloane, com o preço médio das fracções autónomas habitacionais a situar-se nas 87.093 patacas, enquanto na Taipa os preços desceram 4,6 por cento, rondando as 70.110 patacas. O preço médio das fracções autónomas habitacionais de edifícios construídos situou-se em 65.897 Patacas, menos 3,2 por cento, em termos trimestrais.

A DSEC revela ainda que no terceiro trimestre deste ano transaccionaram-se, com base no imposto de selo cobrado, 1.411 fracções autónomas e lugares de estacionamento pelo valor de 6,26 mil milhões de patacas. O preço médio por metro quadrado de área útil das fracções autónomas habitacionais, em termos globais, fixou-se em 74.190 patacas.