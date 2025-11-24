PJ | Pedida maior cobertura de programa anti-burlas

O deputado Chan Lai Kei interpelou o Governo sobre a necessidade de reforçar e aumentar a cobertura do programa anti-burlas da Polícia Judiciária (PJ), tendo em conta os frequentes casos de burla que ocorrem associados a falsos funcionários da plataforma Taobao.

Assim sendo, o deputado, com ligações à comunidade de Fujian, questionou se podem ser introduzidas, neste programa, análises com recurso à inteligência artificial (IA) para que possam ser dados alertas aos utilizadores sempre que encontrem mensagens com alto risco de burla. Além disso, o deputado lembrou que existe a técnica de troca de rosto com recurso à IA, o que leva idosos a serem, facilmente, vítimas de burla, esperando por isso que a PJ utilize este programa anti-burla para divulgar este tipo de casos a grupos de potenciais vítimas de burlas.

Na mesma interpelação, o deputado pergunta ainda como vai o Governo reforçar a cooperação com as regiões vizinhas no que toca à partilha de dados transfronteiriços, a fim de rastrear a origem e fluxo de capital envolvido em burlas.